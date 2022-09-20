AK Partili Kaya, CHP'li Soyer'in yeni bir yalanını sobeledi!

Yeniakit Ankara

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yeni bir yalanını sobelediklerini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya “CHP'li Soyer'in yeni bir yalanını sobeliyoruz. Soyer'in bahsettiği, Seatrade Cruise Med'e kayıtlı İzmir'de hiçbir liman yoktur. 2023'e kadar İzmir'e gelecek 31 gemiye ilişkin Soyer'in hiçbir katkısı olmamış, gemilerin geleceğini basından öğrenmiştir. Soyer'i yalan dünyasında bırakalım ve gerçeği paylaşalım. Kruvaziyer turizmin artması hedefiyle, İzmir Valiliği'nin koordinasyonunda 5 kurum bir araya gelmiş, İzmir'de bir limanın Seatrade Cruise Med'e üye olması ve fuarın İzmir'de yapılabilmesi için çalışma başlatılmıştır” dedi.