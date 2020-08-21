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Aktüel AK Partili Karaaslan: "Karadeniz'in Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir değere dönüştüğüne şahitlik ediyoruz"
Aktüel

AK Partili Karaaslan: "Karadeniz'in Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir değere dönüştüğüne şahitlik ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:46:08 -
AK Partili Karaaslan: "Karadeniz'in Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir değere dönüştüğüne şahitlik ediyoruz"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" müjdesine ilişkin, "Karadeniz'in Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir değere dönüştüğüne şahitlik ediyoruz." dedi.

Samsun'daki temasları kapsamında Havza ilçesini ziyaret eden Karaaslan, buradaki incelemelerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni Rektör Ünal'a görevinde başarılar dileyen Karaaslan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" müjdesini değerlendirdi.

- "Fatih'in bulduğu rezervle öz güvenimiz artmış durumda"

Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığına vurgu yapan Karaaslan, "Karadeniz'in Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir değere dönüştüğüne şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz şüphesiz çok önemli kazanımlar elde etti. Ülke olarak elde ettiğimiz en önemli kazanım öz güvendi. Sondaj gemimiz Fatih'in bulduğu rezervle birlikte öz güvenimiz geleceğe doğru daha çok artmış durumda. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasının ne anlama geldiğini önümüzdeki süreç bize gösterecek."

- "Katmanlara doğru indiğimiz sürece rezervin büyümesi mümkün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, sondajın ilk katmanında olduğunu açıkladığına işaret eden Karaaslan, "Bunun daha katmanları var. Katmanlara doğru aşağıya indiğimiz sürece bu rezervin daha büyümesi ve genişlemesi mümkün. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir rezerv bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın çok büyük gayretleri ile bu sürecin yönetilmesi ve bugün itibari ile geleceğe yönelik umutlarımızı yeşertmesi hakikaten çok çok önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli gemileri ile sondaj yapmasının öneminin altını çizen Karaaslan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dünya standartlarında yükselmesi ve bir sıçrama yakalaması hepimizin hedef olarak koyduğu, ideal olarak ortaya koyduğu durumu ifade etmektedir. Sondaj ve sismik arama yapan gemiler milli üretimle denizlerimizde arama yapmaktadır. Biz buna 'Mavi Vatan' adını koyduk. Mavi Vatan'ın hem bekçileri hem de ileriye taşıyacak temsilcileri olarak denizlerimizde görev yapıyorlar. Allah onların yardımcısı olsun. Önümüzdeki dönemlerde ülkemiz nice yeni müjdelerle, yeni hedeflerle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerleyecektir."


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