0553 313 94 23

AK Partili kadınlarla buluşan Emine Erdoğan: Aldığımız terbiyede övünmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti teşkilatının kadın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir." ifadesini kullandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 22:27
AK Partili kadınlarla buluşan Emine Erdoğan: Aldığımız terbiyede övünmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine ErdoğanAK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelde, kadın bakanlar, kadın milletvekilleri, milletvekili eşleri ile teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlarla bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, milletin teveccühüne mazhar olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına değindi.

'Kadınlar başarının ortağıdır'

Makamların emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir." dedi. AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Kadınlar başarının ortağıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplumun yeni beklentilerinin olduğuna dikkati çekerek, kadınlara siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesi tavsiyesinde bulundu.

'Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir'

Milletvekillerinden özellikle iki konuyu takip etmeleri ricasında bulunan Emine Erdoğan, bu yıl etkin bir şekilde başlayan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm illerde yerleşmesinin, belediyelerin bu sisteme uygun atık yönetimine geçmesinin önemine dikkati çekti.

'Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır'

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Mecliste bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır. 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor Hadis-i Şerif." diye konuştu.

Konuşmasını, "Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir. İhtiyaçlarını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım." sözleriyle bitiren Emine Erdoğan, ardından teşkilat mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 22:27
  1. Emine Erdoğan
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cengiz Ünderli Roma'dan kritik 3 puan! Empoli...
    1. Cengiz Ünderli Roma'dan kritik 3 puan!..
    2. Öğrenciler Kanal İstanbul'un kardeş..
    3. İstanbul'da korkutan fabrika yangını!
    4. Trump ve Putin’e zehirli zarf itirafı!
    5. Fatih Terim'den galibiyet yorumu: Ryan..
    6. Galatasaray, Antalya'da 'Ryan Donk'..
    7. AK Partili kadınlarla buluşan Emine..
    8. Kur'an düşmanı CHP'li bakanın ibretlik..
    9. Suudi Prens: Trump'ı seviyorum ama..
    10. İBB'den 'patlama' açıklaması: Gaz..
    11. İdlib'teki askeri muhalifler açıkladı!..
    12. Mehmetçikten efsane fotoğraf!
    13. Galatasaray Antalyaspor maçı ilk 11’leri
    14. Gaziantep'te terör operasyonu!
    15. Hindistan'da uçuruma yuvarlanan..
    16. Suriyeli çalışan eski patronunu gasp..
    17. Alpay'dan Tuna'ya 'McKinsey' tepkisi!
    18. 13 yaşındaki çocuk, kalaşnikofla..
    19. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!..
    20. Muş'ta terör operasyonu: 13 kişi..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti