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Kadın - Aile AK Partili kadınlardan Başkan Okay'a tarih ve turizm övgüsü
Kadın - Aile

AK Partili kadınlardan Başkan Okay'a tarih ve turizm övgüsü

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın turizm konusunda ortaya koyduğu projelerin şehrin turizmine büyük katkı sağladığının altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:26:00 - 2021-11-06 13:27:40
AK Partili kadınlardan Başkan Okay'a tarih ve turizm övgüsü

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın turizm konusunda ortaya koyduğu projelerin şehrin turizmine büyük katkı sağladığının altını çizdi.

Bahtiyar Yokuşu, Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Maraş Araştırmalar Konağı, Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Dondurma Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Yalnız Ardıç Mesire Alanı, Heyecan Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden kadın kolları, Kamu Külliyesi projesinde de incelemelerde bulundu.

Tüm bu projelerin Kahramanmaraş’a marka değeri oluşturduğunu aktaran kadın kolları, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Doğal Yaşam Parkı’nda Ak Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle turizm konusunun önemine değindi. Kadın kolları üyelerinin bu çalışmaları detaylı bir şekilde incelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, “Ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi adınadır. Şuanda ilçemiz tarihi ve kültürel zenginlikleriyle marka şehir olma yolunda ilerlemektedir. Bu değerlerimizi ortaya çıkararak şehrimizin turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi partililerimizin görmesi, bilmesi ve analiz etmesi bizler için son derece önemlidir. Ben hepsine bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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