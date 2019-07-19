AK Partili İyimaya: Milletvekillerinin 15 Temmuz’da nerede olduklarını gösteren HTS haritaları çıkarılmalı

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 3 yıl geçti. 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 kişinin de yaralanarak gazi olduğu darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay, Emniyet gibi pek çok stratejik bina vurulmuş; TRT, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi birçok kamu kurumu ve özel binalar işgal edilmişti.

Şamil Tayyar ile Mehmet Metiner’de destekliyor

AK Parti eski Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde hangi milletvekillerinin nerede olduğuna dair çarpıcı bir öneride bulundu. İyimaya, “Milletvekillerinin o gece nerede olduklarını gösteren HTS haritaları çıkarılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Beka gecesinin bilgilerini öğrenmek bu milletin hakkıdır. Bu hal kişisel verileri koruma alanına girmez” dedi. İyimaya’nın bu önerisine AK Parti eski milletvekillerinden Şamil Tayyar ile Mehmet Metiner’de destek verdi.