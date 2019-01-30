AK Partili isimlerden Hıncal Uluç'a sert tepki!

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve kulüp hakkında sözleri nedeniyle spor yorumcusu Hıncal Uluç hakkında sert ifadeler kullandı. Tüfenkci, "Eleştiri herkesin doğal hakkıdır. Ancak hareket etmek ve iftira atmak kimsenin hakkı da haddi de değildir." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Part, MKYK Üyesi Öznur Çalık da Uluç'a tepki gösterdi. Çalık "Evkur Yeni Malatyaspor Kulubümüze sarfettiği sözlerden dolayı Hıncal Uluç'u şiddetle kınıyorum. Uluç, Malatyaspor camiasından ve Malatyalılardan özür dilemelidir. Spor dostluk ve kardeşliktir. Çirkin sözlerle sporu kirletenlere sözümüzü esirgemeyiz" ifadelerini kullandı

AK Partili isimlerden yanıt

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, dün televizyon programında Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve kulüp hakkında konuşmuştu.

Uluç'un ifadelerine AK Partili isimlerden sert açıklama geldi.

Tüfenkci'nin açıklaması şöyle:

"Dün A Spor'da yayınlanan programın yorumcularından Hıncal Uluç'u Yeni Malatyaspor'umuza ve takım kaptanı Adem Büyük'e karşı söylediği çirkin sözlerden dolayı kınıyorum.Eleştiri herkesin doğal hakkıdır. Ancak hareket etmek ve iftira atmak kimsenin hakkı da haddi de değildir."

Bir tepki daha

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık da Uluç'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık şunları söyledi:

"Evkur Yeni Malatyaspor Kulubümüze sarfettiği sözlerden dolayı Hıncal Uluç'u şiddetle kınıyorum. Uluç, Malatyaspor camiasından ve Malatyalılardan özür dilemelidir. Spor dostluk ve kardeşliktir. Çirkin sözlerle sporu kirletenlere sözümüzü esirgemeyiz."

Çalık açıklamasında şunları belirtti:

"Evkur Yeni Malatyasporumuz, üst üste yakaladığı başarı ve şampiyonluklarla Süper Lig'e çıkmış ve iki sezondur ligde haklı bir başarı elde etmiştir. Takımımızın yakaladığı sportif başarının hakarete varan sözlerle kirletilmesi kimsenin haddi değildir. Hıncal Uluç'un kaptanımoz Adem Büyük ve takımımızla ilgili sarfettiği sözler maksadını aşmıştır; Evkur Yeni Malatyaspor camiasından ve bütün Malatyalılardan özür dilemelidir."