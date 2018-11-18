AK Partili isimden tarımsal eğitim önerisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ziraat ve Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin tıp fakültelerindeki intörn uygulamasına benzer bir pozisyona kavuşturulması ve bu öğrencilerin sahada staj yaparak besici ve çiftçilere danışmanlık hizmeti vermesini önerdi.

Tarım Ve Ormancılık Bakanlığı Bütçesinde söz aldı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonu 2019 Yılı Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde söz alarak, tespit ve önerilerini paylaştı. Tarım ekonomisinin diri ve canlı olduğu illerde Veteriner ve Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin intörn uygulamasına eş biçimde değerlendirilerek sahada değerlendirilmesini isteyen Aydemir, bu konuda yaptığı istişare sonuçlarını açıkladı.

Tarımsal eğitim önerisi

Aydemir, "Bizim eski borsa başkanımız, yetkin, yaşı kemale ermiş bir ağabeyimiz, onun tavsiyesidir, bu zeminde de bunu aktarmayı vazife biliyorum, onu aktarmak istiyorum. Üniversitelerimizin, ziraat fakültelerinin ve veteriner fakültelerinin son sınıfında, tıpkı tıp fakültesinde olduğu gibi, intörn pozisyonunda, oradaki öğrencilerimizi köylere göndersek ve orada hayvancılığa dönük, hayvan beslemesine dönük bir eğitici bilgi Bunun bir külfeti de olmayacaktır, hem de köyle iştigal eden, tarımla iştigal eden kesimi bilgilendirmenin dışında, bir de o zeminde okumuş insanların kendilerini tenvir etmesi onları çok mutlu edecektir." dedi.

Ekrem Pakdemirli’yi andı

Bütçe sunumunda bir vefa örneği gösteren Milletvekili İbrahim Aydemir, Devlet eski Bakanı Ekrem Pakdemirli’yi anarak, 1989’da Mali Müşavirlik Yasasının çıkmasını sağlayan Ekrem Pakdemirli’ye muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler olarak minnettar olduklarını, rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Sünnetullah hatırlatması

Milletvekili Aydemir, "Bizde bir aforizma var, derler ki: 'Dedesi erik yemiş, torununun dişi kamaşmış.' Öyledir. Şimdi, bunu şunun için söylüyorum: Bir illiyet sistemi, bir sebep-sonuç sistemi üzere akıp giden hayat nizamı var. Buna bizim inancımız “sünnetullah” diyor, “âdetullah” diyor ve asla şaşmıyor, tıpkı güneşin doğudan doğması gibi, tıpkı rüzgârın çıktığında savurması gibi, böyle bir hâl var.

1989 yılında bu ülkede çok özel bir çalışma yapıldı. O çalışma şu zeminde gerçekleşti ve biz de o çalışmanın neticesinde, hem Uğur Aydemir hem de İbrahim Aydemir bir pozisyon aldık.

Bir hak aldık, bir pozisyon aldık. Onun adı Mali Müşavirlik Yasası’ydı. Hukukçular buna karşı müthiş bir tepki vermişlerdi ve yıllarca bariyer uygulamışlardı. O zaman hakşinas bir siyasetçi vardı, hakikaten nitelik sahibiydi, onun gayretleriyle bu yasa çıktı, çıktıktan sonra iktisadi zemini, nizamı düzenli hâle getirdi. Şu anda Mali Müşavirlik Yasası’yla beraber, hakikaten hesap kitap, maliye kayıtları çok muntazam bir hâl aldı. Bunu yapan rahmete uğurladığımız Ekrem Pakdemirli büyüğümüzdü, Değerli Bakanımızın babasıydı. Bir yerlerden neşet ediyor bir hâl, buna işaret için söylüyorum. Yani nasipse, evet, doğrudur ancak alınan dualar, ceddimizin, atamızın yaptığı birtakım müspet hizmetler, bir şekilde, yıllar sonra da olsa evladının karşısına çıkıyor. Sayın Pakdemirli’ye başarı diliyoruz. İnşallah, bulunduğu pozisyonda ülkemize, milletimize başarılı hizmetler verir." dedi

Akif'ten alıntı yaptı

Sunumunun giriş bölümünde Tarım ve Ormancılığın Türkiye ekonomisinde olduğu gibi milli kültürde de önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, Mehmet Akif Ersoy’un kaydına yer vererek, "Akif’imiz, 'Enbiya yurdu bu toprak; şüheda burcu bu yer/Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer.' diyor. Onun berceste kaydında olduğu gibi toprak bizim için çok mübarek, tohum da öyle. Toprak vatanı ifade ediyor, tohum ise değerlerimizi ifade ediyor. O hâlde Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı o kadar mesuliyet yüklüyor ki o işin takipçilerine." diye konuştu.

Besici beklentileri

Konuşmasında besiciler odağında bir teknik beklentiyi dile getiren Milletvekili Aydemir, "Erzurum, Ağrı, Kars, Konya, Erzincan. Bu beş ilin büyükbaş hayvancılığının yüzde 30’unu barındırdığı ifade ediliyor. Bizim hayvancılık noktasında buzağı ölümlerine dönük sıkıntılı bir hâlimiz var ve bu çok uzun yıllara sâri devam eden bir problem, bunu bir türlü izale edemedik. Yaptığımız her toplantıda, siyaseten bulduğum zeminlerde, mekânlarda buna dönük birilerinin teklifleri oluyor, tespitleri oluyor, teşhisleri oluyor, ben de oradan alıp size aktarıyorum." dedi.