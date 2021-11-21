AK Partili isimden dolar açıklaması: Biden'a 'emredersin' dersek dolar düşer!

AK Parti İzmit İlçe Danışma Toplantısı bugün Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 20 yıl önce bir lider tüm Türkiye’ye haykırdı. Tüm siyasi hareketlerde yeni bir devrim başlangıcı işaret etti. Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bu 20 yıl iktidarda geçti. Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çok zor bir dönemi yaşadık hep beraber. 17-25 Aralık olaylarından 15 Temmuz’a kadar elhamdülillah liderimizin önderliğinde önümüze çıkan her bir engeli aştık. Gerçekten çok zor oldu inandık ve başardık.”

“Onları yürüten bir üst akıl var”

“Her şey bitti mi? Bitmedi. İkinci bir 20. yıla giriyoruz. Bir hedef daha var önümüzde. Bir 20 yılın başlangıcındayız.”diyen Mehmet Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gelecek 20 yılı muhalefetin eline bırakamayız, bırakmamalıyız, bırakırsak yanlış yaparız. 20 yılda yaptıklarımızı atarlar. Gelecekle ilgili hayalleri yok çünkü. Koro halinde, 6-7 parti birleşmişler AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Onları yöneten bir üst akıl var. Dünyadaki siyonist güçler söyletiyor çünkü onlara. Bunu nereden çıkartıyorsunuz başkanım derseniz yanlış yaparsanız.”

“Onurumuz ayaklar altında olurdu”

Dolar üzerinden Amerika’nın Türkiye’yi hedef aldığına dikkat çeken Ellibeş, şunları söyledi:

“Biden ne dedi darbeyle deviremedik muhalefetle devireceğiz dedi. Niye istemiyorlar? Dik durduğu için, dünya beşten büyük dediği için. Mazlum kim varsa koruduğu kolladığı için istemez bunlar. Recep Tayyip Erdoğan buyur Biden deseydi dolar 1 TL olurdu ama onurumuz ayaklar altında olurdu. Bizi dolarla deviremezsiniz, böyle malum edemezsiniz. Bizi hala sıradan bir siyasi parti olarak görüyorlar. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Dava partisi olduğumuzun en büyük örneğini İzmit teşkilatınız gösteriyor. Bunlara ülke teslim edilmez çünkü bunlar yerli ve milli değiller.”

“CHP’nin Atatürk’le bir alakası yok”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kılıçdaroğlu’nu da sert bir şekilde eleştirerek “Kemal Bey önce ülkede siyasi cinayetler olacak dedi, bürokrasiyi tehdit etti hesap sorarım dedi. Türkiye’nin kızıl sorosu olan Osman Kavala’nın cezaevinden çıkmadı İçin ültimatom vermeye çalışan, 10 yabancı büyükelçinin talimatlarına gür bir sesle itiraz edemedi. Ama Erdoğan dik durdu bunları dışarı atın dedi. Cumhurbaşkanımız bu gücünü sizden alıyor. Dik dur eğilme diyen teşkilatımızdan alıyor. Başka ne yapıyor Kemal bey Atatürk’ün kurduğu partide ya. Ama CHP’nin Atatürk’le bir alakası yok. Yerli ve milli olmayan Atatürkçü olamaz. Sınır namustur diyordu. Biz de elhamdulillah sahip çıktık. Ama bu sözle olmaz icraatlar olur. Sınır namus diyordur, sınıra asker çıkmasına izin vermiyorsun. Bizim aklımızla alay ediyor bunlar. Sınırı koruma adına yeni bir sınır oluşturduk ve maalesef Kemal Bey’in CHP’si teskereye hayır dedi. Dün evet dediğine bugün hayır dedi çünkü danışıklı dövüş aslında. Yozgat’a gittiğinde ise Kandil’i başınıza yıkacağız dedi. Kandil Irak’ta tezkere olmadan asker nasıl göndereceğiz oraya?”

“2023 hepsinden önemli”

Partililerin gece gündüz demeden çalışmaya devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Ellibeş, şunları kaydetti:

“En ufak gevşekliğe fırsat vermeden çalışmamız gerekiyor. Klasik bir söylememiz var. Bu seçim önemli evet her seçim önemli ama 2023 hepsinden önemli.”

“Asena bu ya, Ülkücü ya… Bir şey diyemiyor…”

İP’in Genel Başkanı Meral Akşener’i de eleştiren Ellibeş, “Meral Hanım ne yapıyor? Siirt’te bir densiz çıkıp Kürdistan diyor kemküm ediyor. Asena bu ya, Ülkücü ya. Bir şey diyemiyor 5 gün sonra aklına geliyor grup toplantısında esip gürlüyor. Bir grup başkanvekili çıkıyor şehidimizin bacısına küfür ediyor. Bizim genel başkanımız tutar kulağından atar. Kendisi de farklı değil. Yavşak ne demek ya? İmam cemaat meselesi. 2023’te sandıkta tekrar Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. İzmit Teşkilatı ana kademesiyle, gençliğiyle, kadınıyla, başaracaktır. Lütfen dağılmayalım. Danışma toplantımız biz konuştuk dağıldık olmasın. Biraz daha sabredin lütfen.” şeklinde konuştu.







