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Gündem

AK Partili isimden çok konuşulacak sözler: Koronavirüs sonrası dünya onunla uğraşacak

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, koronavirüs salgını sonrası dünyada 5G teknolojisinin tartışılmaya başlanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:35:00 -
AK Partili isimden çok konuşulacak sözler: Koronavirüs sonrası dünya onunla uğraşacak

Son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, araştırmacı-yazar Ali İhsan Adıgüzel’in kişisel İnstagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu oldu. Adıgüzel’in sorularını cevaplayan Yılmaz'dan dikkat çeken 5G ve 5Ç yorumu. İşte detaylar...

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, araştırmacı-yazar Ali İhsan Adıgüzel’in kişisel İnstagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu oldu. Adıgüzel’in sorularını cevaplayan Yılmaz gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

Koronavirüs pandemisi

Çin’den başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Akif Yılmaz, “Ramazan ayındayız bizim için çok büyük anlam ifade ediyor bu ay. Tabi bu seneyi mahzun geçiriyoruz ilk defa Kabe tavafsız kaldı. Tarihte hiç tavafsız kaldığını ben hatırlamıyorum. Uzun yıllardır ilk defa yaşanan bir olaya tanıklık ediyoruz. Böyle mahzun bir ayda biz de evlerimizden ibadet ediyoruz. Evimizin en güzel köşelerini mescide çevirerek Kabe-i Muazzama’ya yöneliyoruz.

Tabi aynı zamanda tefekkür sebebi oluyor. Hem ferdi olarak hem toplumsal olarak içinde olduğumuz bu durumu düşünerek muhasebeye fırsat buluyoruz. Kuran-ı Kerim’le bu süre içinde daha çok hemhal oluyoruz. Bu süreci Müminler olarak daha verimli değerlendirmeye gayret ediyoruz.

2020 yılı çok sıkıntılı başladı. Hatırlarsanız Elazığ’da deprem, çığ, terör olaylarının artması, uluslararası güçlerin ekonomiye saldırıları ve son olarak da pandemiyle imtihan olunuyoruz.

Bu ayı fırsat bilerek gayret etmeliyiz Allah (c.c.) her darlıktan sonra bir kolaylık olacağını buyuruyor. Milletçe el ele vererek bu süreçten daha güçlenerek çıkacağız" dedi.

Sağlıktaki başarının sırrı nedir?

Türkiye’nin alınan tedbirler ve zamanında atılan adımlarla koronavirüs sürecindeki başarısına da değinen Yılmaz, ''Bu dünden bu güne oluşmuş bir başarı değil; Özellikle sağlık alanında 18 yıllık nakış işlenmiş bir devrimin hikayesi. Hatırlayın, 2000’li yılları hatırlayın; BağKur’lu ayrı Emekli Sandığı ayrı hepsinin ayrı ayrı çileleri vardı. Bunların hepsi tek bir çatı altında birleştirildi ve aslında zihniyette bir devrim yaşandı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu başarıları ortaya koyduk. 2019 yılında en çok bütçe ayrılan alan tüm itirazlara rağmen sağlık alanında yapıldı.'' açıklamasında bulundu.

5G'yi tartışacağız

Dünyada insanlara yaşam hakkı tanımyan, kendini üstün ırk olarak gören Siyonist odakların yeni bir dönem içerisine gireceğini vurgulayan Yılmaz, ''5G teknolojisin insan sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayacak çok ciddi sorunlara yol açacağına hatta toplu ölümlere neden olacağını araştırmalar gösteriyor. 5G teknolojisi ile beraber ABD'de Elon Musk tarafından uzaya fıralatılan roketler sayesinde tüm dünyanın kontrolünü elinde tutmak için çabalıyorlar. Ülkemizde kurulan Ulak A.Ş sayesinde baz istasyonları üretiyoruz. Bu sayede 5G teknolojisinin tehlikesini daha iyi anlıyoruz. Siyonist devletler tarafından oluşturulmaya çalışılan 5G teknolojisine karşı halkımızın bu tehlikenin farkına varması gerekiyor.Bizler 5G tehlikesine karşı 5 Çare formülünü benimsiyoruz:

Milli İrade
Mili Siyaset
Milli Ekonomi
Milli Teknoloji
Milli Tarım

Yeni dönemde bağımsızlığımız bu beş çareyi hayata geçirmemizle mümkün olacak.'' vurgusunda bulundu. (Kaynak: Habervakti)

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