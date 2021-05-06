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AK Partili isimden Adana Demirspor açıklaması: İftiralara rağmen...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor'a destek mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:37:00 -
AK Partili isimden Adana Demirspor açıklaması: İftiralara rağmen...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF 1'inci Lig'de zirvede bulunan ve Menemenspor ile Pazar günü oynayacağı maçtan galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e adını yazdıracak Adana Demirspor'a destek mesajında bulundu.

Çelik, herkesin evine ve arabasına Adana Demirspor bayrağı asarak kenti mavi-laciverte boyayıp, şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a en güçlü desteği vermesini istedi. Çelik, ayrıca Adanaspor'un da seneye şampiyon olarak çifte sevinç yaşatması temennisinde bulundu.

Yayınladığı mesajda mutlu sona az kaldığını aktaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Demirspor'un tek maçı kaldığını hatırlattı. Şimdiye kadar teknik heyet, oyuncular büyük bir başarı sergileyerek şampiyonluğa iyice yaklaştığını ifade eden Çelik, "Sadece bir maç kaldı. Şimdi hepimizin Adana Demirsporumuza var gücümüzle destek çıkma zamanımız. Adana Demirsporumuza moral verme zamanımız. Adana Demirsporumuzu daha da cesaretlendirme, daha da teşvik etme zamanımız. Adana Demirspor'u şampiyon olarak görme zamanı geldi" dedi.

"İftiralara rağmen..."

Yılların özleminin sona ereceğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz; şimdiye kadar iyi oynadı, bileğinin hakkıyla maç kazanıyor, gayet iyi performans gösteriyor. Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor, iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. Futbolun en iyisini oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor. Şimdi bir maç kalmışken hepimizin buna olan desteğimizi göstermemiz lazım. Futbolcularımızı cesaretlendirmemiz lazım, futbolcularımıza moral vermemiz lazım, teknik heyetimize sahip çıkmamız lazım. Bunun için bu bir maça sayılı günler kaldı. Hep beraber balkonlarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım, arabalarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım, bütün bir şehri Adana Demirspor'a boyayalım ve Adana Demirspor'a en güçlü desteği şampiyonluk yolunda verelim. Adanaspor da mevcut pozisyonunu koruyor. İnşallah seneye hep beraber göreceğiz ki hem Adana Demirspor bayraklarıyla hem Adanaspor bayraklarıyla çifte şampiyonluk kutlayacağımıza eminim."

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