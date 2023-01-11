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Siyaset AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması
Siyaset

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6'lı Masa'da İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek Partileri arasında kavga yaşandığını ve masanın "karman çorman" bir hal içerisinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 16:17:00 -
AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan askerleri hedef aldığını ve askere hakaret ettiğini belirtti.

Söz konusu askerlerin Cumhurbaşkanı'nı "başkomutan" olarak alkışladığına dikkati çeken Aydemir, "Askerler siyaset yapmıyor Kılıçdaroğlu, yalan söylüyorsun. Bir hak teslimi yapıyorlar. Vatan için millet için düşülen kayıtlara alkışla yanıt vermişler. Bunda ne var? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı orduya hakarettir. " ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydemir, altılı masada İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek Partileri arasında kavga yaşandığını, altılı masanın "karman çorman" bir hal içerisinde olduğunu söyledi. İYİ Parti sözcüsünün Ahmet Davutoğlu'nu yalancılıkla suçladığını aktaran Aydemir, "Yine İYİ Partililer 'HDP ile müzakere edilemez. Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışma konusu yapamazsınız' diyor. Kaosa kargaşaya bakar mısınız? Bunlar bu ülkeyi akılları sıra ortak bir şekilde yönetecekler." dedi.

Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisine "Bir helikoptere atlayıp Kandil'e gitsem, Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile konuşsam. 'Ne istiyorsunuz' diye sorsam ne olur?" dediği yönündeki iddiasını anımsattı.

Aydemir, "Meral Akşener Kandil'e gitme ve Duran Kalkan ile görüşme teklifini yapıyor. Şu hale bakar mısınız? Kapalı kapılar ardında PKK ile görüşmenin hesabını yapıyorlar." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararına CHP'nin itiraz etmesini de eleştiren Aydemir, "HDP Grup Başkanvekilinden, 'Eğer buna CHP'den bir itiraz gelmezse, biz de CHP ile ilişkilerimizi ayrı zemine taşırız' gibi bir ifade çıktı. Sırf HDP'yi kızdırmamak için hemen 'biz buna karşıyız' diye açıklama yaptılar. HDP bunlara rotayı çiziyor." ifadelerini kullandı.

 

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