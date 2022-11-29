AK Partili isim son anketi paylaştı! Seçimlere hac ve bayram ayarı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat'a en çok merak edilen konular arasında yer alan seçim tarihi ve anket sonuçlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Başkan Erdoğan'ın adayı olduğu Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına start verdi. Aday bulmakta zorlanan muhalefetteki 6’lı masa ise çalışmalarını hızlandırdı. Hürriyet’in kahvaltı konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat'a en çok merak edilen konular arasında yer alan seçim tarihi ve anket sonuçlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Şen, seçim tarihinin hac ve bayram dönemine göre ayarlanabileceğini belirtti. Anket sonuçlarına da değinen Şen, AK Parti ve Erdoğan'ın büyük fark attığına dikkat çekti. Şen ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Hande Fırat'ın yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

"Sistem revize edilebilir, muhalefet kapıları kapattı"

Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yöneltilen eleştiriler? Sistemin hiç mi eksiği yok ya da revize edilmesi gereken yanları? Mustafa Şen bir süredir bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti:

“- Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz.

- Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk.”

"Seçim tarihi bayram ve hac dönemine göre ayarlanabilir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Mart ayında baskın seçim” iddiasını yalanlayan Mustafa Şen, “Mart ayında niye seçim olsun?” dedi. Ardından da seçim tarihinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çekti:

“- Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok.

- Haziran ayı hac dönemine denk geliyor.

- Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor.

- Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz.”

Son anketler ne diyor?

AK Parti düzenli kamuoyu yoklamaları yaptıran bir siyasi parti. Haziran ayında Mustafa Şen, Erdoğan’ın oyunu yüzde 40 civarında, AK Parti’ninkini 34 olarak açıklamıştı. Son verilere göre Mustafa Şen, “Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52, AK Parti’nin oy oranı yüzde 42” dedi. Yükselişin nedenlerini ise şöyle sıraladı:

“- Temel faktör ekonomide özellikle dar gelirlilere yönelik atılan adımlar, özellikle de asgari ücretteki artış.

- Enflasyonun artış hızının azalması diğer bir faktör.

- Cumhurbaşkanı’nın liderliğinin dünya çapında bir anlamda ‘level’ atlaması. BM’nin çözmesi gereken problemi BM Genel Sekreteri’ni Türkiye’ye getirerek çözmesi yani küresel liderlik.

- 6’lı masanın yerli, milli olarak algılanmaması.

- Sorunları Erdoğan’ın çözeceğine ilişkin inanç.

- Sorunları ‘Kim çözer?’ sorusu yöneltildiğinde ‘Erdoğan çözer’ yanıtı alınıyor.”