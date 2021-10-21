AK Partili isim müjdeyi verdi: İhracatçıların sorunu çözülüyor

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, ilk imza sahibi olduğu ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyondaki görüşmelerin ardından yapılan oylama neticesinde kabul edildiğini söyledi.

İhracatçının finansmana erişimi kolaylaşıyor

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulduğunu ve bu şirketin sadece ihracatçıların erişimine açık olan, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon kuruluşu olduğunu dile getiren Milletvekili Şahin Tin; “İhracatın tabana yayılması misyonunda atılacak en önemli adım da firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılmasıdır. Buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Öte yandan, münhasıran ihracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine bazı vergi muafiyetleri tanınmak suretiyle Şirketin daha etkin ve güçlü bir sermaye yapısıyla hizmet vermesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

İhracatçının teminat sorunu çözülüyor

Milletvekili Şahin Tin, kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile yeni yatırımların hayata geçmesi için KOBİ’lerin ihracatçı şirketlerin teminatsız kefalet yöntemiyle krediye direkt ulaşabileceğini ve bu sistemin Türkiye’nin ihracat hedefinin çok önemli bir itici güç olacağını belirtti. Milletvekili Şahin Tin, “İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılarımız, KOBİ’lerimiz krediye erişimlerini kefalet suretiyle sağlamış olacak. Bu vesileyle ihracatçılarımız kredi almak için fabrikasını, arsasını, bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacaktır. İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir “İhracat Kredi Garanti Fonu”, küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde arttırılmasına büyük katkı verecektir” ifadelerini kullandı.

Genel kurula sevk edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelerinin tasarı ile ilgili konuşmalarının, değerlendirme ve katkılarının da ardından yapılan oylama neticesinde ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.