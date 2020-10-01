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Gündem AK Partili isim koronavirüse yakalandı
Gündem

AK Partili isim koronavirüse yakalandı

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, sosyal medya hesabı twitter üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:58:00 -
AK Partili isim koronavirüse yakalandı

Çankırı AK Parti İl Başkanı Çelik, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Çelik, vücudundaki ağrıların artması nedeniyle hastaneye giderek muayene oldu. Koronavirüsten şüphelenen doktorlar test yaparak pozitif olduğunu açıkladı.

Tedbir amaçlı test yaptığını belirten Çelik “Dün vücut ağrım vardı, biraz ondan dolayı tedbir amaçlı Covid-19 testi yapıldı. Testim pozitif çıktı. Şu anda evdeyim, karantina sürecimi evde geçireceğim. Herkes mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalı, temizliğine dikkat etmeli. Korona virüse karşı alınan tedbir kurallarımıza riayet edelim” ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında, "Bana bir şey olmaz demeyelim kesinlikle. Tedbirlerimizi mutlaka alalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Vatandaşlarımız bu konuda daha hassas olurlarsa bu süreci atlatarak normal hayatımıza dönmeye başlarız. Bu süreçte vatandaşımızın kurallara uymalarına bağlı. Elimizden geldiğinde maske ve dezenfektan kullanımını ihmal etmeyelim” dedi.

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