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Siyaset AK Partili isim Erdoğan'ın alacağı oy oranını açıkladı
Siyaset

AK Partili isim Erdoğan'ın alacağı oy oranını açıkladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy oranını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 14:16:00 -
AK Partili isim Erdoğan'ın alacağı oy oranını açıkladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 60'lara varan oy oranıyla bir dönem daha seçileceğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın tekrar aday olmasına ilişkin tartışmalara değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarını aktaran Aydemir, 2017'de TBMM Anayasa Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin görüşüldüğü tutanaklardan örnekler verdi.

Aydemir, o dönemde bu konunun detaylı şekilde tartışıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasıyla ilgili hiçbir engel olmadığını belirtti.

Altılı masanın dünkü açıklamasına işaret eden Aydemir, "Şimdi o günlerdeki söylediklerini ve belgelerini unutarak bu konuyu tekrar gündeme getiriyorlar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunlar mağlubiyeti peşinen kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tartışmasız seçileceğini gördükleri için ipe un seriyorlar. Bu altılı masanın zihniyetini gösteriyor. Altılı masanın zihniyetinde vesayet var." diye konuştu.

Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bazı askeri, medya ve sivil toplum örgütlerinin vesayet unsuru olarak seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Aydemir, bu anlayışın başka bir versiyonunun şimdi yine aynı işlevi gördüğünü kaydetti.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görecekseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Allah'ın izniyle ve milletimizin teveccühüyle yüzde 60'lara varan oy oranıyla bir dönem daha cumhurbaşkanlığımızı yapacak. Bunu gördükleri için, o korkuyla endişeyle şimdi gelmişler böylesine absürt, saçma sayılabilecek ve özellikle milli iradeye hakaret içeren ifadelerle milletin önüne çıkıyorlar. Sandık geliyor, sandıkta hesap görülecek."

Aydemir, altılı masa içinde kavgaların bitmediğini, en son İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın da yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

CHP'nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasına ilişkin bir soruya da Aydemir, "CHP utanmadan kendi zulmünü ifade eden 'Yeter söz milletindir' sloganını şimdi kullanıyor. Ayıptır, siz nasıl siyaset yapıyorsunuz? Milletin hafızasıyla aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? CHP aslında o slogan ile kendi kirli tarihini silmeye çalışıyor." dedi.

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