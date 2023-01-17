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Siyaset AK Partili isim duyurdu: EYT'liler maaşlarını bu tarihte alacak
Siyaset

AK Partili isim duyurdu: EYT'liler maaşlarını bu tarihte alacak

Emeklilikte Yaşa Takınlanlar (EYT) ile ilgili teknik çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin Mart ayında maaşlarını alacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 20:45:00 -
AK Partili isim duyurdu: EYT'liler maaşlarını bu tarihte alacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.

Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar" diye konuştu.

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