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Ekonomi AK Partili isim asgari ücret için tarih verdi
Ekonomi

AK Partili isim asgari ücret için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, asgari ücret için ikinci zam konusunu Temmuz ayında ele alacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:28:00 - 2022-03-30 14:58:20
AK Partili isim asgari ücret için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesini temmuza kadar çıkaracağız" açıklamasını yaptı. Akbaşoğlu, memur ve emeklilerin maaşlarının da 1 Temmuz itibarıyla artacağını söyledi.

EYT ve asgari ücret açıklaması

Emin Akbaşoğlu, "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Artış nasıl olacak?

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Peki artış ile ilgili hangi senaryolar konuşuluyor? Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Ancak başka formüller de uygulanabilir.

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