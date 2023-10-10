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Siyaset AK Partili isim açıkladı! İşte günlük kiralık evlerdeki yeni düzenleme
Siyaset

AK Partili isim açıkladı! İşte günlük kiralık evlerdeki yeni düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:36:00 -
AK Partili isim açıkladı! İşte günlük kiralık evlerdeki yeni düzenleme

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, günlük kiralık dairelere ilişkin yapılan düzenlemeyi anlattı.

Güler, AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte AK Parti Grubu’nda açıklama yaptı. Konutların turizm amaçlı kullanılmasına yönelik ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını söyleyen Güler, "Kanun teklifinin 8 maddesi konutların turizm amaçlı kullanılması kiralanmasına ilişkin düzenlemeler. Diğer 4 maddemiz 2252 Kültür bakanlığı Döner Sermaye Kanunu düzenlememiz, 6 maddemiz 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 7174 sayılı Kapadokya hakkında kanununa ilişkin, 6 maddemiz 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı kanununda düzenlemeler" dedi.

Güler sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Borçlar Kanunu’nda düzenlenen yeni bir tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisi artık Turizm Bakanlığı’nın vereceği belge ile düzenliyoruz. Kapsam dışında olanların Turizm Bakanlığı hem çalışanları hem de Valilik açısından denetleme getiriyoruz. Turizm bölgelerinde çevreye dair atık ve arıtma sisteminde ciddi yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizm bölgelerinde atık sisteminin iyileştirilmesi, artma sistemlerinin inşası açısından döner sermaye bütçesinin kullanılmasını öngörüyoruz.”

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