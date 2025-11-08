AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

CHP’nin Suriye tezkeresine “hayır” demesini devletin dirayetine karşı bir duruş olarak nitelendiren İnan, “Kim Türkiye’nin askeri hamlelerinden rahatsızsa bugün CHP de onun yanında. Esed’in yanına koşmak isteyen Özgür Özel buyursun gitsin.” ifadelerini kullandı.

Partisinin devlet kurumlarına ve yargıya yönelik saldırılara asla izin vermeyeceğini vurgulayan İnan, “Hakaretle siyaset yapılmaz. Bu milletin iradesine uzanan her el sandıkta kırılır.” dedi. CHP’ye yönelik casusluk ve yolsuzluk iddialarına da değinen İnan, “Vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yurt dışına satan bir şebeke, CHP’yi dizayn etmeye kalktı.

Gerçekler konuşacak, hakikat kazanacak.” şeklinde konuştu.

İnan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Cumhur İttifakı tarihin doğru tarafındadır. Her saldırı milletimizi daha da kenetlemektedir.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.