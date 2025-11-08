  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş “CHP’nin projesi yok” diye

CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

Son karar İngiltere'den. Yaptırımlar kaldırıldı

Lösemili çocuklar için önemli destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!

Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor.100 milyar dolarlık 1400 proje

Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız

“İstanbul Senin verileri sızdırıldı” iddiası: CHP’nin bilgi işlem sorumlusu hakkında yeni gelişme

Silivri’nin kuryesi motokuryelerle bir araya geldi. Kuryelik aynı kulvarlar farklı!
Gündem AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”
Gündem

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Karabük’te düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. CHP’nin kullandığı üslubun Türk siyasetinin seviyesini düşürdüğünü belirten İnan, “Bir zamanlar siyasetin bir asaleti vardı. Bugün CHP’nin genel başkanından yardımcılarına kadar her gün biraz daha düşen bir seviye izliyoruz.” dedi.

CHP’nin Suriye tezkeresine “hayır” demesini devletin dirayetine karşı bir duruş olarak nitelendiren İnan, “Kim Türkiye’nin askeri hamlelerinden rahatsızsa bugün CHP de onun yanında. Esed’in yanına koşmak isteyen Özgür Özel buyursun gitsin.” ifadelerini kullandı.

 

Partisinin devlet kurumlarına ve yargıya yönelik saldırılara asla izin vermeyeceğini vurgulayan İnan, “Hakaretle siyaset yapılmaz. Bu milletin iradesine uzanan her el sandıkta kırılır.” dedi. CHP’ye yönelik casusluk ve yolsuzluk iddialarına da değinen İnan, “Vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yurt dışına satan bir şebeke, CHP’yi dizayn etmeye kalktı.

Gerçekler konuşacak, hakikat kazanacak.” şeklinde konuştu.

 

İnan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Cumhur İttifakı tarihin doğru tarafındadır. Her saldırı milletimizi daha da kenetlemektedir.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor

Gündem

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor

AK Parti'li Açıkkapı’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Kültürünü kaybeden kimliğini de kaybeder! Bu tuhaflıklar bizi üzüyor
AK Parti'li Açıkkapı’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Kültürünü kaybeden kimliğini de kaybeder! Bu tuhaflıklar bizi üzüyor

Gündem

AK Parti'li Açıkkapı’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Kültürünü kaybeden kimliğini de kaybeder! Bu tuhaflıklar bizi üzüyor

AK Parti'den 23. yıla özel kampanya: #SizBunuOkurken AK Parti yeni bir projeyi daha hayata geçirdi
AK Parti'den 23. yıla özel kampanya: #SizBunuOkurken AK Parti yeni bir projeyi daha hayata geçirdi

Gündem

AK Parti'den 23. yıla özel kampanya: #SizBunuOkurken AK Parti yeni bir projeyi daha hayata geçirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23