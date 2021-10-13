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Siyaset AK Partili Hamza Dağ'dan 'sosyal medya' açıklaması! 'Dezenformasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapacağız'
Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan 'sosyal medya' açıklaması! 'Dezenformasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapacağız'

Anadolu Yayıncılar Derneği, internet haber siteleri ile sosyal medyada yaşanan dezenformasyona ilişkin bir öneri dosyası hazırladı. Hazırlanan çalışma, AYD Başkanı Sinan Burhan tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:55:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret etti. Burhan, AYD tarafından sosyal medya ve haber internet sitelerinde yaşanan dezenformasyona ilişkin hazırlanan öneri dosyasını AK Partili Dağ'a takdim etti.

'Akademisyen ve hukukçularla ciddi bir çalışma yaptık'

Sosyal mecralar üzerinde kişilerin ve kurumların dezenformasyona uğramaması, hakaret, küfür, yalan ve iftiralara karşı, kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, kişisel hak ve özgürlükleri koruyacak bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirten Başkan Burhan "Hazırlamış olduğumuz bu önerimizin faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Dezenformasyon ve kişisel haklar konusunda saldırılara karşı yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir dosya hazırladıklarını belirten Sinan Burhan, AYD olarak internetteki her türlü düzenlemeye ilişkin akademisyenler ve hukukçularla çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bu rapordan istifade edilebileceğini söyledi.

Hamza Dağ: Üzerimize düşeni yapacağız

Ak Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu konuda sahadan çok ciddi taleplerin geldiğini, bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, buna ilişkin bir çalışma da yürütüldüğünü ifade etti. Dağ, dezenformasyon hakkında yapılacak düzenlemenin Türkiye’nin bir sorunu olduğunu, AYD tarafından sunulan bu raporun çalışmalara katkı sunacağını ve dezenformasyon hususunda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

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