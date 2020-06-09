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Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan manipülatif anketler ile ilgili açıklama! İşte oy oranlarındaki son durum

Yandaş anket firmaları tarafından ortaya atılan manipülatif anketler ve oy oranları son günlerde de açıklanmaya devam ediyor. AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya son noktayı koyarak AK Parti'nin oy oranlarındaki son durumu da açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:55:00 -
AK Partili Hamza Dağ'dan manipülatif anketler ile ilgili açıklama! İşte oy oranlarındaki son durum

AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yazılı açıklamasında, AK Parti Ar-Ge Başkanlığının, toplumsal meselelerde vatandaşların bakış açısını, düşüncelerini ve hissiyatını politika yapım süreçlerinin önemli bir unsuru olarak gördüğünü, bu vesileyle toplumu ilgilendiren ve ülke gündeminde kendine yer bulan önemli meselelerde, düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını belirtti.

Periyodik olarak yapılan araştırmaların Kovid-19 salgını sürecinde de devam ettiğine dikkati çeken Dağ, "Bunun yanında bu dönemki çalışmalarda hükümetin uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalara yönelik kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu başarı hikayesinin uluslararası alanda da gıptayla takip edildiğini ve büyük beğeni topladığını aktaran Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu hikayenin doğal bir sonucu olarak, toplumun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye olan teveccühü artmıştır. Uygulanan başarılı politikaların vatandaşlarımızda bulduğu karşılık istisnasız her kamuoyu araştırmasında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma halel getirmek ve gölge düşürmek isteyen muhalefet partileri darbe ve erken seçim tartışmalarını ön plana çıkarmaya gayret etmektedir. Bunun yanı sıra son günlerde geleneksel ve dijital medyada yandaş anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır."

Kararsız seçmen oyu yükseltiliyor

Dağ, bu anketlerde diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti'nin oy oranı düşürülüp kararsız seçmen oranının yükseltildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muhalefet partilerinin oy oranlarının yükseldiğini iddia edemeyen şirketler, böyle bir yol izlemeyi tercih etmektedirler. Muhalefetin bazı siyasi temsilcileri ise kendi oy oranlarına ilişkin herhangi bir iddia ortaya koyamadıklarından, AK Parti'nin oy düşüşü yalanına sarılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının anketlerin bilimselliği noktasında yapmış olduğu açıklamaya karşı, sesin bir heyecanla muhalefet partisi Grup Başkanvekilinden çıkması, yaşamış oldukları paniği göstermektedir. Yapılan tüm çalışmalar, milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çalışmalarını muhalif refleksle ortaya koyan ve realiteden uzak olan bazı araştırma şirketleri, partimize karşı olumsuz algı oluşturmak için her dönem sistematik olarak bu tarz anketleri kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletimiz, bu çalışmaların herhangi bir geçerliliğe sahip olmadığını bir kez daha gösterecektir."

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Yorumlar

puhahahahahaha

istanbuldan akıllanmadınız ilk genel seçimde göreceniz ..
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ömer

Akepeliler tüm beklentiyi sosyal medyaya göre yapıyor ya...Anketleri direk internette yapsınlar...Müslüman çanta da keklik zaten...Chp lileri mutlu edecek yeni istanbul sözleşmeleri imzalayip ...
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