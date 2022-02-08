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Siyaset AK Partili Gündoğdu açıkladı! 'Cumhur ittifakı genişleyecek'
Siyaset

AK Partili Gündoğdu açıkladı! 'Cumhur ittifakı genişleyecek'

BNN Türk canlı yayınında konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur ittifakının genişleyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 09:57:00 - 2022-02-08 10:19:35
AK Partili Gündoğdu açıkladı! 'Cumhur ittifakı genişleyecek'

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, BBN Türk canlı yayınında konuştu. "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, "Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek." dedi.

'En önemli ittifakı milletle oluşturmalıyız'

Cumhur ittifakının genişletilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Metin Gündoğdu, şöyle devam etti:

Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar. Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum.

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