0553 313 94 23

AK Parti’li Gülaçar’dan Taksim’deki olaya tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:38
AK Parti’li Gülaçar’dan Taksim’deki olaya tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır” dedi.

 

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Tuşba Belediye Başkan Adayı Salih Akman ve partililerle Kasımoğlu ve Dilimli başta olmak üzere birçok mahalleyi ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Gülaçar, “Meclis çalışmalarımıza ara verdiğimiz ilk günden bu yana Van’da birçok ilçenin yanı sıra yüzden fazla mahalleyi ziyaret ettik. Bugün ki ziyaret programımız Tuşba’ydı. Kasımoğlu Mahallesi’nden başlayarak onlarca mahalleyi ziyaret ettik ve hemşehrilerimizin samimi muhabbetlerine ortak olduk. Gideceğimiz mahallelere 1-2 saat önce haber vermemize rağmen mahalle/köy sakinleri bizleri yollarda karşılıyordu. İnanılmaz coşkulu bir gün ve bizlere şehrin geleceği adına umutlandıran bir gündü” dedi.

 

Mahalle ziyaretlerinin ardından toplantılara da katılan Gülaçar, “Van, 31 Mart’ta ak belediyecilikle yeniden buluşacak. Dün projelerinin bir bölümünü açıklayan Büyükşehir Adayımız Necdet Takva’yı dinlemeye gelen Van halkı, projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van’ın en önce huzura ihtiyacı var. Ardından potansiyeline uygun muhteşem icraatlar. Bu şehirde yaşayan gençlerimizin geleceğine yönelik çalışmalar. Van halkı bize güvensin, inansın ve geleceğini oylasın” diye konuştu.

 

Taksim’de yaşanan olayla ilgili de konuşan Osman Nuri Gülaçar, “Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır. Her defasında tüm kutsallarımıza nefretini kusanlar, asla bu topraklarda söz sahibi olamayacak. Dinimize, namusumuza ve şerefimize kasem olsun” ifadelerini kullandı.

 

Mahalle programlarının ardından merkezde hasta ziyaretlerinde bulunan Gülaçar; önce Hacı Raşit Aksüt’e, daha sonra ise kendi dedesinin kardeşi Şefik Gülaçar’a geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Gülaçar, “Bu dava dua ile ayaklandı dualar ile ayakta kalacak. Dualarını almak üzere değerli büyüğümüz Hacı Beşir Aksüt ve amcamızı evinde ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:38
  1. Van
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'ye ankesötlü telefon operasyonu!
    1. FETÖ'ye ankesötlü telefon operasyonu!
    2. Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel..
    3. Kocaeli’ye özgü 10 ürün tescil edilecek
    4. Göztepe fırsat tepti
    5. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    6. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
    7. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    8. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    9. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    10. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    11. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    12. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    13. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    14. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    15. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    17. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    18. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    19. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    20. Elektrikte de hedef yerli ve..
    21. Trabzonspor’da kritik hafta
    22. Palandöken: Çırakların staj süresi..
    23. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    24. Halkalı-Gebze banliyö hattının test..
    25. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    26. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    27. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    28. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    29. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    30. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!