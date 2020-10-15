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Aktüel AK Parti'li Gözgeç: "Birçok destekte kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz"
Aktüel

AK Parti'li Gözgeç: "Birçok destekte kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:54:31 -
AK Parti'li Gözgeç: "Birçok destekte kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Kadınlarımızın, üretimin can damarı olduklarına inanıyoruz. Birçok destekte pozitif ayrımcılık yapıyoruz." dedi.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim'in Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlandığını anımsatarak, kadın çiftçilere özel olarak bir gün ayrılmasındaki amacın, çiftçi kadınların toplumdaki önemine vurgu yapmak, statülerini artırmak, hükümetleri ve kamuoyunu kadın çiftçilerin sorunları, ihtiyaçları konusunda duyarlı olmaya çağırmak, kadın çiftçilerin faaliyetlerinin görünür olmasını sağlamak ve dünyada ortak bir ruh oluşturarak farkındalık sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'de tarımsal üretimin neredeyse yarısını kadınların gerçekleştirdiğini dile getiren Gözgeç, kadınların tarım sektöründe adeta anahtar bir rol üstlendiğini söyledi.

Anadolu kadınının azminin, Anadolu topraklarının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Gözgeç, bu bilinçle, kadınların her alanda daha güçlü olmasını, önündeki engellerin kaldırımasını hedefleyen AK Parti'nin, hayata geçirdiği projelerle daima kadın çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Kadın çiftçilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Gözgeç, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca kadın çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması amacıyla KOSGEB-İŞKUR iş birliğinde kadın çiftilerimize girişimcilik, kooperatifçilik eğitimleri verilmesi, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor projesiyle tarımsal yeniliklerin kadın çiftçilerimize ulaştırılması, Kırsal Kadın Seyisler Yetişiyor projesiyle Bursa da dahili olmak üzere kadınlarımıza mesleki eğitimler verilmesi, bunlardan sadece bir kaçıdır.

Kadınlarımızın, üretimin can damarı olduklarına inanıyoruz. Birçok destekte pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kalkınma ajanslarımızın, TKDK'nin projelerinde, kadın başvurucuların projelerine ilave puan uygulanıyor ve ön sıralara çıkmaları sağlanıyor. Yine TARSİM'de kadınlara poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim yapılıyor. Orman köylüsü kadınlarımıza mikro kredi sağlanıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Ata Tohum Seferberliği'nin çok büyük önem arz ettiğini de belirten Gözgeç, bu seferberliğe kadın çiftçilerin destek olacağına inandığını belirtti.

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