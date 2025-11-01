AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
Ankara’da pazar ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Gökçek'in Dinçer'e yaptığı kapak, resmen olay oldu.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bir pazar ziyareti sırasında karşılaştı.
Pazar tezgahlarını gezen CHP'li Dinçer, Gökçek'e yönelik "Torbaları dolduramadık, biraz pahalı geldi her şey" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, "Baklava kutularından biraz alın." yanıtını verdi. Gökçek, o anları sosyal medya hesabından "CHP'li milletvekili pazarda fiyat oyununa kalkışınca, kendisine baklava kutularında götürdükleri rüşvetleri sordum; cevabı veremedi, kaçtı" notuyla paylaştı.