  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
Gündem

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Ankara’da pazar ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Gökçek'in Dinçer'e yaptığı kapak, resmen olay oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bir pazar ziyareti sırasında karşılaştı.
Pazar tezgahlarını gezen CHP'li Dinçer, Gökçek'e yönelik "Torbaları dolduramadık, biraz pahalı geldi her şey" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, "Baklava kutularından biraz alın." yanıtını verdi. Gökçek, o anları sosyal medya hesabından "CHP'li milletvekili pazarda fiyat oyununa kalkışınca, kendisine baklava kutularında götürdükleri rüşvetleri sordum; cevabı veremedi, kaçtı" notuyla paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23