AK Parti’li gençler yardım çağrısına duyarsız kalmadı

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ve yüzlerce retweet alan ihtiyaç sahibi bir aile için yapılan yardım çağrısına duyarsız kalmadı.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Mehmet Yara, Beste Çınar isimli sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş tarafından paylaşılan ve yüzlerce retweet alan ihtiyaç sahibi bir aile için yapılan yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Gök ve Yara, Güler ailesinin adres bilgilerine ulaşarak aileye bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti’li gençler inşaat halindeki kapısı bile olmayan bir evde en büyüğü 14, en küçüğü 3 yaşında 6 çocukla yaşamaya çalışan aileye inşaatı bitirme sözü verirken çocuklarının da eğitim masraflarını karşılayacaklarını belirterek aileye tam bir bayram yaşattı.

Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesinde 6 çocuğuyla birlikte yarı inşaat halindeki kapıları dahi olmayan bir evde barınan aileye evin inşaatının tamamlanması ve çocukların eğitim masraflarında yardımcı olma sözü veren AK Parti Manisa İl Gençlik kolları Başkanı Ender Gök ve MKYK Üyesi Mehmet Yara’ya ziyarette Turgutlu ilçe gençlik kolları başkanı İbrahim Kayser, İl gençlik kolları başkan yardımcısı Erol Çiftçi ve İl yöneticileri eşlik etti.