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AK Partili gençler Halil İnalcık’ı andı!

Türk tarihine ışık tutan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının üçüncü yılında "Okuma Halkası" etkinliği ile anıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:06
AK Partili gençler Halil İnalcık’ı andı!

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları ve Genç Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı üyeleri, "TarihçilerinKutbu" olarak tanınan Halil İnalcık'ı, 25 Temmuz 2016'daki vefatının üçüncü yıldönümünde Kurtuluş Parkı’nda okuma halkası ile andı.

İnalcık anısına çınar ağacı!

Anma töreninde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman ÖzdemirBugün Tarihçilerin Kutbu, Hocaların Hocası Halil İnalcık'ın vefatının 3. sene-i devriyesi. Halil İnalcık, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğunda doğdu ve ömrünü Osmanlı'nın Ecdadın doğru anlatılmasına ve anlaşılmasına adayan bir çınar, büyük tarihçi. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Genç Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak 'Okuma Halkası' kurmak suretiyle gençlerle hocamızın eserlerini okuyarak ve tahlil ederek anıyoruz. İlme adanmış bir ömrü yine ilimle okuma ile yad etmek istiyoruz. Bununla beraber Halil İnalcık anısına onun vefat yıldönümünü sembolize etme adına geçen yıl diktiğimiz çınar ağacını suluyoruz.” dedi.

“İnalcık’ı ve ecdadımızı daha yakından tanımalıyız”

Özdemir “Bu faaliyet ile amacımız hem gençlere okuma alışkanlığı kazandırma, Osmanlı’yı tanıma adına bir farkındalık oluşturmak, gençlerin bu alana ilgisini arttırmak hem de Hocamıza yakışır bir biçimde kendi eserlerini okuyarak ve dağıtarak anmak istedik. Okuma halkası faaliyetimize iştirak ederek farkındalık oluşmasına katkıda bulunan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Son olarak Halil İnalcık hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:06
  1. Ankara
  2. Halil İnalcık
  3. Ali Osman Özdemir
  4. AK Parti
  5. Genç Memur-Sen
  6. Memur-Sen

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