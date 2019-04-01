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AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 07:18
AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız"

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 07:14
  1. AK PARTİ
  2. seçim
  3. Ankara
  4. Fatih Şahin

YORUM YAZ

  • RahmanRahman33 dk önce
    Yapistir bir kayyum gitsin
  • Serdar Serdar 47 dk önce
    Devletin tüm imkanları elinizde ortalama her sandığa 3 kişi düşen müşahit sayısı AK PARTİde bırakın çamur atmayı millet iradesine saygı duyun
  • ÖmerÖmer50 dk önce
    Ankara teşkilatı ve il başkanı görevden alınmalıdır.İstifa etmesi beklemeden.

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