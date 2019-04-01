AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.01 Nisan 2019 Pazartesi 07:18
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız"
"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."
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