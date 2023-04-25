AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan provokatörlere 'hoşgörü' dersi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2. bölge milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, geçtiğimiz gün Bostanlı'daki programını provoke edenlere yönelik, "İzmir demokrasinin kalesidir. İzmir Bostanlı caddesinden ibaret değildir. 3 vatandaşın tavrı Bostanlı'yı, İzmir'i temsil etmemektedir" diye konuştu.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2. bölge milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, geçtiğimiz günlerde İzmir'de seçim çalışmaları yürütürken bir grup provokatörün saldırısına uğradı. İnan, konuya dair açıklama yaptı.
17 yaşından beri siyasetin içinde olduğunu belirten İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevdamız nedeniyle siyasete İzmir Gençlik Kollarında başladım. İzmir sokak sokak bilirim. O nedenle bu tür basit küçük çaplı provokasyonlara aşinayız. 3 kişinin tavrı İzmir'i temsil etmez. Bostanlı'daki esnafımız da vatandaşımız bize destek veriyor. İzmir demokrasinin ve farklı düşüncelerin kalesidir. Hiç kimse bizi vatandaşın şikayetini dinlemekten, isteklerini not almaktan alı koyamaz. Biz çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.
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