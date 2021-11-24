AK Partili Etyemez'den döviz açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, döviz kurundaki yükseliş ve artan gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, bugün Konya’nın yerel televizyon kanalı Kontv’de “Ankara Konuşuyor” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gezi olayları ve FETÖ’nün bir takım girişimlerine rağmen sonuç alamadığını ve ekonomi üzerinden saldırmaya çalıştıklarını söyleyen Etyemez, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Daha önceki girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil”