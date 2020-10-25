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Aktüel AK Parti'li Çalık'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki:
Aktüel

AK Parti'li Çalık'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki:

"Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:11:21 -
AK Parti'li Çalık'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki:

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir." ifadelerini kullandı.

Çalık, yazılı açıklamasında, Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Wilders'in geçmişte de Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak, ülkedeki camileri kapatmak gibi İslam karşıtı açıklamalarda bulunduğunu aktaran Çalık, "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Çalık, Avrupa'da ırkçı, yabancı düşmanı yaklaşımların ve İslamofobinin giderek arttığını belirterek, "Fransa başta olmak üzere Avrupa'da ırkçılık ve faşizm yeniden hortluyor. Birkaç on yıldır bastırmaya çalıştıkları bu aşağılık duygular gün yüzüne çıkıyor. Oysa medeniyet yalanını ne de güzel pazarlıyorlardı dünyaya. Bunlara ses çıkarmayanlar da bunlar kadar aşağılıktır." ifadelerine yer verdi.

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