AK Partili Cahit Özkan: Türkiye yeni dünyanın kurucularından

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, millete hizmet mücadelesinde böyle kutlu bir davanın mensubu oldukları için ne kadar şükretseler az olduğunu söyledi.

"Onun için davası millet olan ve millete hizmetkar olmaktan başka hiçbir amaç gütmeyen başka Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, tüm dava mensuplarımızla bu millet için çok büyük hizmetler yapacağız inşallah." ifadesini kullanan Özkan, "Onun için sahip olmamız gereken en önemli değer birlik, beraberlik ve kardeşlik. Biz kavga edemeyiz. Bu davanın geçmişte o bayraktarlığını yapan siyasi büyüklerimizin başına geldiği gibi... Onun için birlik, beraberlik ve kardeşlik. İkinci meselemiz, ilk günkü aşkla diyorduk ya, ilk günkü aşkla yola çıktığımızda sahip olduğumuz değerleri asla ve asla bırakmayacağız. Yoksullukla mücadele, yolsuzlukla mücadele ve yasaklarla mücadele." diye konuştu.

'FİTNECİLERE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Davaya ve medeniyet inşası sürecine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. 'Herkesin bir işareti var, bizim de bir işaretimiz olsun. Ne olsun? Efendim 3 mü olsun, 7 mi olsun, 4 mü olsun, 8 mi olsun?' değil. 200 yıl boyunca bu coğrafyayı parçalayan ve içerisinden 20'nin üzerinde devlet çıkaran ihanet tohumları, bugün yeniden saldırıyorlar. Bu süreçlerden güçlü ve kuvvetli çıkmanın yegane yolu rabiamıza sahip çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçilikle Osmanlı'yı parçaladıklarına dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Hanif olan İbrahim peygamberin dini, bizi bir millet olarak birleştirmişken milletlere böldüler, paçavralardan bayraklar yaptılar. Uğrunda hiçbir şehidin olmadığı paçavralarla, Lawrence'ların çizdiği bayraklar yaptılar ve Ortadoğu'yu, İslam dünyasını ve bizim gönül coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğdular. Onun için bu rabia, sadece konjonktürel bir siyasi anlayışla ortaya çıkmış işaret değil. Bin yıllar boyunca bütün dünyada yaydığımız adalet, barış, hürriyet, güvenlik ve refah mücadelesini rabiaya sahip çıkarak yapacağız. Son 200 yıl boyunca yaşadığımız tüm acıların sebebi rabiaya sahip çıkmamak."

Millete hizmet yolunda durmadan çalıştıklarını anlatan Özkan, "Hükümetimizin, belediyelerimizin yaptığı çalışmaları, anlatacağız. Gökteki SİHA'mızı anlatacağız, hava limanlarımızı, şehir hastanelerimizi, duble yollarımızı, bütün yatırımlarımızı anlatacağız. Diğer taraftan sürekli bu davanın altını oymak isteyen dedikodu ve fitnecilere de asla fırsat vermeyeceğiz. Varsa bir sözümüz milletvekillerimize, ile ve ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ulaştıracağız. Çözüm üretmek zorundayız. Hep beraber teşkilat mensupları olarak sorunlara çözüm bulma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

'MALIMIZLA CANIMIZLA BERABERİZ'

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de toplantıya herhangi bir vasıfla katılmadığını, eski görevlerle unvan kullanılmasının hoşuna gitmediğini, en hoşuna giden unvanın gönüllerde yer etmesi olduğunu dile getirdi.

"En hoşuma giden unvan, sizlerin gönlünde ve kalbinde, bu milletin, bu partinin, bu davanın bir hizmetkarı olarak buraya çıkıp konuşabiliyorsam benim için önemli olan budur." diyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiçbir zaman için bulunduğum makamlardan güç almadım, değer almadım. Bulunduğum makamlara güç vermeye, değer vermeye çalıştım. Güç katmaya, değer katmaya çalıştım. Göreceksiniz 30 Mart'a kadar bu kardeşiniz malımızla, canımızla, enerjimizle, gücümüzle, sıhhatimizle, sağlığımızla, her anımızla bu seferberlikte sizlerle beraberiz. Bir yerde olmak için bir unvana ihtiyacımız hiç olmadı bugüne kadar, bundan sonra da olmayacak."

'TÜRKİYE YENİ DÜNYANIN KURUCULARINDANDIR'

Yedi düvelin saldırdığını ifade eden Zeybekci, "Topyekun her şeyleri ile saldırıyorlar, Her zaman, her daim saldırıyorlar. Maşalarını kullandılar, yetmedi şimdi kendileri ekonomik olarak saldırmaya devam ediyorlar. Göreceksiniz, şu anda yaşanan bu ekonomi ile ilgili kopartılmaya çalışılan o dalgalanma, bunun hepsi gelip geçecek. Bu ülkenin ve bu milletin kaynakları ve imkanlarıyla yeniden o büyüme şahlanmalarını hep beraber göreceğiz. Göreceksiniz 2019 Türkiye'nin ekonomik olarak yeniden canlandığı, yeniden toparlandığı zamanlar olacak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 2000'li yıllarda Anayasa kitapçığı atılması ile ekonomisinin yerle bir olduğuna işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trump bütün dünyayı bırakıyor, doğrudan Türkiye'ye saldırıyor. Bütün dünyaya uyguladığı çelik ve alüminyum vergilerini Türkiye için sadece iki katına çıkarıyor, Türkiye'ye özel laflar ediyor. Elhamdülillah Türkiye ekonomisi, Türkiye ihracatı, Türkiye sanayisi dimdik ayaktadır ve olmaya da devam edecektir. Yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye de bu yeni dünyanın kurucularındandır. Biz bekliyoruz, hazırlıklıyız. Bölge coğrafyasının daha çok karışacağını biliyoruz. Osmanlı'dan kopartılan suni çizgilerle çizilen bu coğrafyanın daha çok değişeceğini biliyoruz, bekliyoruz. Bu değişimde Türkiye'siz hiçbir değişimin olmayacağını onlar da bilsinler. Yani çekilen sancılar budur. Çok kısa bir sürede Türkiye'nin önümüzdeki günlerde ekonomik olarak toparlanmayı çok hızlı ve güçlü bir şekilde başardığını hep beraber göreceğiz. Çok kısa bir sürede dengelenmenin ve toparlanmanın başladığını hep beraber göreceğiz."

Toplantıya AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.