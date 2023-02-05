AK Partili Bülent Turan'dan Fatih Erbakan'a açık çağrı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen ikili zirvede, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi konusunun da gündeme getirildiği iddia edilmişti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin, Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur ittifakına katılması konusunda istişarede bulundukları öne sürülmüştü.

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Bülent Turan'a, Cumhur ittifakının genişleyip, genişlemeyeceği soruldu.

Fatih Erbakan'a açık çağrı!

Cevabına, "Hüda Par veya başka bir parti, hepsinin kendisiyle ilgili saygınlığı vardır. Tabii ki farklı düşüneceğiz. Yeni dönemde 50+1 farklı bir süreç ortaya koyuyor." diyerek başlayan Turan, "Hüda Par ile farklı düşündüğümüz konular vardır, ama Türkiye'nin güvenliğine ilişkin ortak konularda da mutabakatımız varsa ki var, beraber yol yürümek isteriz." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan sözlerinin devamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a da açık çağrıda bulundu:

Biz 6'lı gibi kavgaların gürültülerin partisi değiliz. Bizim durduğumuz bir yer var. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın olacağı yer Altılı Masa değildir, Cumhur İttifakı'nın yanıdır.