AK Partili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.
"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir" ifadesini kullanan Turan, şöyle devam etti:
"Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret, tehdit olmaması gerekir."