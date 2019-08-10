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AK Partili Bozkurt'tan CHP'li Başkan'a sert tepki: Kamuoyunu yanıltmak çirkin bir siyaset anlayışıdır

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt, CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın kamuoyunu yanılttığını belirterek, "Karalar'ın, 'bayram öncesi işçilerin maaşını AK Parti ve MHP ittifakının ret oyuyla veremedik.' demesi, çirkin bir siyaset anlayışından ibarettir." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:25
AK Partili Bozkurt'tan CHP'li Başkan'a sert tepki: Kamuoyunu yanıltmak çirkin bir siyaset anlayışıdır

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, belediye meclisinden borçlanma yetkisi istediği dilekçede ödenemeyen işçi maaşlarına ilişkin tek kelime bulunmadığını söyleyen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt, şöyle konuştu:

'Karalar'ın kamuoyunu yanıltması çirkin bir siyaset anlayışıdır'

"Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında CHP'li Başkan Zeydan Karalar, 169 milyon lira borç yetkisi istemiştir. Yetki diyorum çünkü Belediye Meclisi borç vermez ama yetki verir. Ödenemeyen işçi maaşının miktarı 23 milyon lira. Söz konusu yetki isteğinin yer aldığı dilekçede ödenemeyen işçi maaşlarına ilişkin bir tek kelime kullanılmamıştır. Kaldı ki Cuma günü bu yetkiyi almış olsa dahi bankadan bir günde krediyi onaylatarak parayı temin etmesi ve işçilere ödeme yapması mümkün değildir. Samimiyetsizlik ve yalan siyaseti bu noktada başlamaktadır."

'Cari ödeme için borçlanma olmaz'

"Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ dahil aylık geliri 150 milyon lira civarında." ifadesini kullanan Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"İşçi maaşı ise AKİ personeli dahil aylık 30 milyon. Şimdi işçi ve emekçi naraları atanlar neden bu parayla öncelikli olarak çalışanın maaşını ödemiyorlar?

Geldikleri günden beri 'Adana borç batağında.' diyerek borçlanma yetkisi istiyorlar. Bizim tavrımız çok net. Cari ödemeler için borçlanma olmaz. Adana'ya sunacağınız bir hizmet varsa projenizi gösterin ve borçlanın. Bırakın projeyi seçim öncesinde verilen iki vaad tutulmamıştır. İşçilere seslenip, 'Sizi işten çıkartmayacağım. Maaşlarınızı teriniz kurumadan ödeyeceğim.' diyerek verdikleri sözle birlikte Cumhur İttifakı'nın desteğine rağmen su da indirim vaadi tutulmamıştır."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:25
  1. Ankara
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. Zeydan Karalar
  4. Furkan Bozkurt

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