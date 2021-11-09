AK Partili bir vekil olsaydı linç ederlerdi

Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları söyledi:

“Dünyayı ayağa kaldırırlardı”

“Mazallah AK Partili milletvekili arkadaşlarımızın başına böyle bir olay gelmiş olsaydı şu anda sosyal medyada linç edilmişti. Dünya basınına bile bu konuyu düşürmüşlerdi. Çünkü bunlar ne yazık ki sahte milliyetçilerdir. Bir şehit yakınına asla ağzından öyle bir küfür çıkmaz. Bu saygısızlık hepimize yapılmıştır. Grup başkanvekilliğinden istifası yeterli değildir. Milletin vekili olduğundan da istifa etmelidir.”

HDP ile ortaklığın diyeti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, şunları dile getirdi: “Milletvekili sıfatıyla hiç kimsenin vatandaşa hakaret etme hakkı yok. Hep söylüyoruz ya, İyi Parti’nin HDP ile olan ortaklığının dışa yansımasından birisidir. Onlar çok rahatsızlar şehitlerimizin yakınlarına verilen hak ve değerlerden. Her vatandaşımızın kendisini ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmalarından rahatsızlar. Onlar ancak sosyal medyada sahte hesaplarla laf ederler.”