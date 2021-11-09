  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili bir vekil olsaydı linç ederlerdi
Siyaset

AK Partili bir vekil olsaydı linç ederlerdi

İYİ Partili Türkkan’ın şehit ağabeyine küfretmesine siyasilerden tepkiler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:18:00 -
AK Partili bir vekil olsaydı linç ederlerdi

Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları söyledi:

“Dünyayı ayağa kaldırırlardı”

“Mazallah AK Partili milletvekili arkadaşlarımızın başına böyle bir olay gelmiş olsaydı şu anda sosyal medyada linç edilmişti. Dünya basınına bile bu konuyu düşürmüşlerdi. Çünkü bunlar ne yazık ki sahte milliyetçilerdir. Bir şehit yakınına asla ağzından öyle bir küfür çıkmaz. Bu saygısızlık hepimize yapılmıştır. Grup başkanvekilliğinden istifası yeterli değildir. Milletin vekili olduğundan da istifa etmelidir.”

HDP ile ortaklığın diyeti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, şunları dile getirdi: “Milletvekili sıfatıyla hiç kimsenin vatandaşa hakaret etme hakkı yok. Hep söylüyoruz ya, İyi Parti’nin HDP ile olan ortaklığının dışa yansımasından birisidir. Onlar çok rahatsızlar şehitlerimizin yakınlarına verilen hak ve değerlerden. Her vatandaşımızın kendisini ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmalarından rahatsızlar. Onlar ancak sosyal medyada sahte hesaplarla laf ederler.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak açıkladı: Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir
Gündem

Dilipak açıkladı: Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir

Kenevirle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayab..
Veliaht nedir? Veliaht ne anlama gelir?
Medya

Veliaht nedir? Veliaht ne anlama gelir?

Veliaht ne oluyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi merakla beklenen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise bazı kavramları ar..
Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay