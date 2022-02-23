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Siyaset AK Partili Biçerer silahlı saldırıya uğradı!
Siyaset

AK Partili Biçerer silahlı saldırıya uğradı!

AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Biçerer, Odunpazarı ilçesinde kendi işlettiği kafede silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biçerer'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 23:29:00 - 2022-02-23 23:32:52
AK Partili Biçerer silahlı saldırıya uğradı!

AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Biçerer, kendi işlettiği kafede silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bir kafede meydana geldi. Kendi işlettiği kafede bulunan Şahin Biçerer ile hesabı ödemek istemeyen müşteri arasında tartışma çıktı.

Hastaneye kaldırıldı

Şahıs, tartışma sonucu silahla Biçerer’i bacağından vurdu. Hafif şekilde yaralanan Biçerer, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Biçerer’in hastanede tedavisi devam ediyor.

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