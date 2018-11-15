AK Partili Berdibek TBMM'deki intihar girişimini anlattı: Bütün servetimi harcarım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün hareketli dakikalar yaşandı. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan ve iş istediği öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Yaklaşık 2 saat çatıda duran vatandaşı AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Ekrem Çelebi, Hasan Turan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve CHP Milletvekili Ahmet Akın ikna etti. Edinilen bilgiye göre AK Partili Ali İhsan Arslan intihar girişiminde bulunan vatandaşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştürdü.



Öte yandan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Berdibek, TBMM'de yaşanan intihar girişimini ve vatandaşa neden 10 bin lira vermeyi teklif ettiğini anlattı.

'Benim kapım her zaman açıktır'

"Ben bütün servetimi harcarım. Yeter ki bir kardeşimizin tırnağı bile kanamasın. Sorun yaşayanlar olabilir. Benim her zaman kapım açıktır" diyerek sözlerine başlayan Berdibek, vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda öncü olmaları gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Ne yaparsanız yapın, sorunlar olacaktır. Her şeyin dört dörtlük olmasını düşünmek mümkün değil. En modern ülkelerde bile intihar girişimleri oluyor. Ama, bir çözüm noktasında öncü olmamız lazım. Üzerimize ne düşerse, baş göz üstüne. Vatandaşımızın emrinde olmaktan şeref duyarım."

'Erdoğan Bayraktar, o kardeşimizin gururunu incitmek istememiştir'

Berdibek, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, kendisinden ilaç konusunda yardım isteyen ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren kanser hastası Dilek Özçelik'e para verdiği ve Özçelik'in "Ben dilenci değilim" diyerek parayı geri çevirdiği görüntülerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Erdoğan Bey çok samimi bir insan. O olayda herhangi bir art niyetli davranışı olmamıştır. İnsanız, bizim de bazen fevri hareketlerimiz olabiliyor. Erdoğan Bey, o kardeşimizin gururunu incetmek istememiştir."

"Allah göstermesin ama, bu çocuğun intihar ettiğini düşünün. O zaman da, 'Orada koskoca 10 tane milletvekili vardı. Biri de biz seni sahipleneceğiz, borcunu ödeyeceğiz diyemedi' derlerdi" ifadeleriyle sözlerine devam eden Berdibek, "Sıkıntısıyla bize gelenleri her zaman sahipleniriz. Toplumda da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor böyle durumlar. Ekonomik bir gösteri mi vardı diye düşünülebilir. Çocuğun çatıda titreyerek durduğunu gördüm. İçim gitti. Kim olursa olsun, orada cebindeki harçlığını da verirdi" ifadelerini kullandı.