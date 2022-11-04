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Ekonomi AK Partili belediyeden öğrencilere müjde: 1 yıl boyunda İstanbul Kart ücretleri ödenecek
Ekonomi

AK Partili belediyeden öğrencilere müjde: 1 yıl boyunda İstanbul Kart ücretleri ödenecek

Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını karşılama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:45:00 -
AK Partili belediyeden öğrencilere müjde: 1 yıl boyunda İstanbul Kart ücretleri ödenecek

Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan üniversite öğrencilerinin 2022-2023 akademik yılı boyunca İstanbul Kart ücretini karşılayacak.

Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.

Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.

Kalabalık bir öğrenci evinden sosyal medya ile duyurduğu müjdenin altına başvuru adresini de ekleyen Hilmi Türkmen ayrıca öğrencilerle birlikte fotoğraflarını ve videosunu da paylaştı. Türkmen, müjdesini video ile de açıkladı.

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