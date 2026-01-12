  • İSTANBUL
İSLAM AK Partili belediyeden ibadethaneler için yenileme çalışması
AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki cami ve cemevlerinde yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları, ibadet alanlarının fiziki koşullarını iyileştirmenin yanı sıra cemaatin ibadet konforunu da önemli ölçüde artırıyor.

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ibadethaneler daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale gelirken, cemaatin özellikle kış aylarında yaşadığı yalıtım, zemin ve ortak alan sorunları giderildi. Akrilik halı döşemeleriyle ibadet alanları daha sıcak ve konforlu bir yapıya kavuşurken, avlu düzenlemeleri ve sundurma imalatları, cemaatin yağmur ve güneşten etkilenmeden ibadethaneleri kullanmasına imkân sağladı.

Pek çok yer temizlendi

Dış cephe boya, izolasyon ve çatı çalışmalarıyla yapıların sağlamlığı artırılırken, şadırvan, WC ve ayakkabılık gibi ortak kullanım alanlarında yapılan yenilemeler, özellikle cuma ve bayram namazlarında yaşanan yoğunlukta cemaatin rahat hareket etmesini sağladı. Engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler de ibadethanelerin her kesim için erişilebilir olmasına katkı sundu.

