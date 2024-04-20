Ak Partili belediyeden 'Hiç borcumuz yok' ironisi

Muğla'nın AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, özellikle CHP'li belediyelerin devraldıkları borçları hizmet binalarına asılmalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.

AK Partili Demir, 31 Mart itibariyle Kavaklıdere Belediyesi'nin hiç borcunun olmadığı tabloyu sosyal medya hesabından belediye binası fotoğrafı ile paylaştı. Üçüncü dönem Kavaklıdere Belediye başkanı seçilen Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde belediyelerin borçlarını belediye binalarına asmak moda oldu. Kavaklıdere Belediye Başkanlığı olarak bizler de 31 Mart 2024 tarihi itibariyle borç tablomuzu paylaşmak istedik. Türkiye'nin nadir borçsuz belediyelerinden birisi Kavaklıdere Belediyesi."

"ENKAZ EDEBİYATI VAR"

Demir, hiçbir belediye başkanının "Enkaz devraldım" edebiyatı yapma hakkı olmadığını söyledi. Kavaklıdere Belediyesi olarak temel görevlerini yerine getirerek, borçsuz bir belediye oluşturduklarını anlatan Demir, "İlçemize 8. Etap TOKİ konutlarını kazandırdık. Aynı zamanda vatandaşlarımızı doğalgaz ile buluşturduk. Her mahallemize halı saha ve ısıtmalı soğutmalı sosyal tesisler yaptık. Yollarımızın kilitli parke döşemesini tamamladık. Bu gibi hizmetlerimizi tamamlanın yanında mali yapısı sağlam bir belediye oluşturduk" diye konuştu.