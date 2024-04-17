  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altında büyük sahtekarlık! Paranız maalesef buhar olabilir, peş peşe uyarılar yapılmaya başlandı

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Istakozlu pozları büyük tepki çekmişti! AK Partili Şebnem Bursalı’dan millete bir “nanik” daha! Yazık, gerçekten yazık

Sadece 1 yılda nereden nereye! İşte deprem konutları yerinin öncesi ve sonrası

Sizde hiç utanma yok mu? O AK Partili isim de ıstakozla poz verdi! Halktan bu kadar da kopulmaz ki! Yazık, vallahi yazık

Savcılık ağırdan almaya devam ediyor! Para kuleleri rezaletinde sıcak gelişme… 11 kişi daha savcılığa çağrıldı

CHP ve DEM, tam da bu yüzden SİHA’ları hedef alıyor!

Yerel seçim sonrası herkes bunu merak ediyordu! AK Parti ve kabinede değişimle ilgili flaş gelişme

TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili şok iddia! Resmen yer yerinden oynayacak
Sosyal Medya AK Partili belediye başkanlarına önemli bir tavsiye! Uyanık olun CHP’li başkanlar gibi köşke taşının ama duş yaptırmayın
Sosyal Medya

AK Partili belediye başkanlarına önemli bir tavsiye! Uyanık olun CHP’li başkanlar gibi köşke taşının ama duş yaptırmayın

Yeniakit Publisher
2024-04-17 14:55:00 -
AK Partili belediye başkanlarına önemli bir tavsiye! Uyanık olun CHP’li başkanlar gibi köşke taşının ama duş yaptırmayın

“Yaman Özel” isimli bir sosyal medya kullanıcısı, AK Partili belediye başkanların da en az seçim öncesi mal varlığını açıkladığı gün toplamda 50 milyon dolarlık 3 adet ultra lüks villa satın alan ve bunu listeye dahil etmeyerek kamuoyundan gizleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu gibi “uyanık” olmaları gerektiğini vurguladı.

Özel Haber

Millete hizmet amacıyla mesai mefhumu tanımayan ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle evlerine dahi gitme fırsatı bulamadıkları için temizlik ihtiyaçlarını makam odalarına yapılan mütevazı duşlarda karşıladıkları gerekçesiyle CHP ve fonlu medyanca hedef tahtasına konulan AK Partili Belediye Başkanlarına önemli bir uyarı geldi. “Yaman Özel” isimli bir sosyal medya kullanıcısı, AK Partili belediye başkanların da en az seçim öncesi mal varlığını açıkladığı gün toplamda 50 milyon dolarlık 3 adet ultra lüks villa satın alan ve bunu listeye dahil etmeyerek kamuoyundan gizleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu gibi “uyanık” olmaları gerektiğini vurguladı. Fonlu medyanın diline düşmemek için makam odalarına duş yapılmaması gerektiğini belirten Özel, tıpkı İBB kasasından 20 milyon TL harcayarak Rumeli Hisarı’nda 8 bin metrekarelik alanda yer alan Hisarüstü Konağı’nı kendisine ve ailesine tahsis eden Ekrem İmamoğlu gibi, AK Partili belediye başkanlarında gözlerden uzak ve onlarca dönümlük arazilerde lüks ve safahat aleminde yaşamaları halinde fondaş medyanın dikkatini çekmeyeceklerini belirtti.

AK PARTİLİLERE SESLENİYORUZ!

Vatandaşın saraya değil duşa karşı hassas olduğunu belirten Yaman Özel’in kişisel X hesabından, İmamoğlu’nun konakladığı Hisarüstü Konağı görseli eşliğinde yaptığı ironik paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“AK Partili tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum! Kedinize belediye bütçesinden 100 milyon liraya 8 dönüm bahçesi olan şöyle bir köşk yaptırın! Ama sakın makamınıza duşakabin yaptırmayın, halk bu konuda çok hassas!”


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz
İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz

Gündem

İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz

İsmail Saymaz bakalım şimdi ne halt edecek! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! "Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar"
İsmail Saymaz bakalım şimdi ne halt edecek! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! “Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar”

Gündem

İsmail Saymaz bakalım şimdi ne halt edecek! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! “Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar”

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak
İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Gündem

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23