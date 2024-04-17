AK Partili belediye başkanlarına önemli bir tavsiye! Uyanık olun CHP’li başkanlar gibi köşke taşının ama duş yaptırmayın

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Millete hizmet amacıyla mesai mefhumu tanımayan ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle evlerine dahi gitme fırsatı bulamadıkları için temizlik ihtiyaçlarını makam odalarına yapılan mütevazı duşlarda karşıladıkları gerekçesiyle CHP ve fonlu medyanca hedef tahtasına konulan AK Partili Belediye Başkanlarına önemli bir uyarı geldi. “Yaman Özel” isimli bir sosyal medya kullanıcısı, AK Partili belediye başkanların da en az seçim öncesi mal varlığını açıkladığı gün toplamda 50 milyon dolarlık 3 adet ultra lüks villa satın alan ve bunu listeye dahil etmeyerek kamuoyundan gizleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu gibi “uyanık” olmaları gerektiğini vurguladı. Fonlu medyanın diline düşmemek için makam odalarına duş yapılmaması gerektiğini belirten Özel, tıpkı İBB kasasından 20 milyon TL harcayarak Rumeli Hisarı’nda 8 bin metrekarelik alanda yer alan Hisarüstü Konağı’nı kendisine ve ailesine tahsis eden Ekrem İmamoğlu gibi, AK Partili belediye başkanlarında gözlerden uzak ve onlarca dönümlük arazilerde lüks ve safahat aleminde yaşamaları halinde fondaş medyanın dikkatini çekmeyeceklerini belirtti.

AK PARTİLİLERE SESLENİYORUZ!

Vatandaşın saraya değil duşa karşı hassas olduğunu belirten Yaman Özel’in kişisel X hesabından, İmamoğlu’nun konakladığı Hisarüstü Konağı görseli eşliğinde yaptığı ironik paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“AK Partili tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum! Kedinize belediye bütçesinden 100 milyon liraya 8 dönüm bahçesi olan şöyle bir köşk yaptırın! Ama sakın makamınıza duşakabin yaptırmayın, halk bu konuda çok hassas!”



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