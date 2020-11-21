AK Partili Belediye Başkanı'nın yanında şeyh görünce çıldıran Mahmut Tanal i.nelerle kol kola!

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CHP’nin bukalemun gibi renkten renge giren kimi zaman terör örgütleri FETÖ, DHKP-C’nin kimi zaman da LGBT’nin yanında kafasını çıkaran vekili Mahmut Tanal, AK Partili Şanlıurfa- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte yapılacak olimpik yüzme havuzu incelemelerinde bulunmasına çıldırdı.

Tanal, kanaat önderi şeyhle dalga geçti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte Eyyübiye’ye yapılacak olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunmasıyla ilgili dalga geçerek, ”Şeyh Hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor?” şeklinde paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından AK Partili Belediye Başkanı Kuş'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, “Olimpik yüzme havuzlarının teknik özellikleri Dünya standartlarına göre belirlenen bu teknik özelliklere uygun bir havuz yapımı havuzun kalitesini ortaya çıkarır. Olimpik havuz inşasının mutlaka bu konuda bilgili kimseler tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Kuş'tan Tanal'a cevap

Terörist ve sapkınlarla kol kola fotoğrafları arşivlerde hala yerini korurken AK Partili Belediye Başkanı’nın yanında şeyh görünce kuduran Tanal’a karşı nezaketini koruyan Başkan Kuş, lafı gediğine koydu.

Tanal’ın eleştirisini retweet yapan Başkan Kuş, “Sayın Vekilim bu projemiz tek tip projedir. Kanaat önderimizle birlikte inceleme yapmamızın sebebi, yüzme havuzu yapılacak alanın yanındaki yapımı devam eden medreseyi engelleyip engellemeyecegi istişaresidir. Saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tanal'ın saatler sonra Twitter hesabından 'Siyasetin centilmence yürütülmesi gerekir.' ifadeleri ise iki yüzlülüğünü ortaya koydu.