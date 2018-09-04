AK Partili belediye başkanından Trump'a şiir
Kocaeli Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir şiir kaleme aldı. Başkan Baran yazdığı şiiri Twitter hesabından, Trump'ı da etiketleyerek, paylaştı.04 Eylül 2018 Salı 14:13
Şairlik yönüyle de bilinen ve bir şiir kitabı bulunan AK Partili Körfez Belediye Başkanı Baran, ABD Başkanı Trump'ı eleştiren dizeler kaleme aldı.
Baran'ın ABD Başkanı'nı da etiketleyerek Twitter hesabından paylaştığı 'Baş Belası' şiiri şöyle:
"Herkes bela neymiş baktı
Baş belası Trump çıktı
Canımızı biri sıktı
Baş belası Trump çıktı.
*
Allah versin belasını
Aratmıyor atasını
Gör kefere babasını
Baş belası Trump çıktı
*
Kafasında haçlı ruhu.
Yok ki onun ruhu muhu
Hak ediyor elbet yuhu
Baş belası Trump çıktı.
*
Bela oldu tüm dünyaya
Sanki kendi ilah güya
Ne edep var nede haya
Baş belası Trump çıktı
*
Dinimizin tam düşmanı.
Ne Türk tanır, ne Almanı
Yalnız dolar din, imanı
Baş belası Trump çıktı
*
Tam bir deli, kural bilmez
Zannediyor ki hiç ölmez
Ne desende yola gelmez
Baş belası Trump çıktı"
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