AK Partili belediye başkanından Trump'a şiir

Şairlik yönüyle de bilinen ve bir şiir kitabı bulunan AK Partili Körfez Belediye Başkanı Baran, ABD Başkanı Trump'ı eleştiren dizeler kaleme aldı.

​Baran'ın ABD Başkanı'nı da etiketleyerek Twitter hesabından paylaştığı 'Baş Belası' şiiri şöyle:

"Herkes bela neymiş baktı

Baş belası Trump çıktı

Canımızı biri sıktı

Baş belası Trump çıktı.

*

Allah versin belasını

Aratmıyor atasını

Gör kefere babasını

Baş belası Trump çıktı

*

Kafasında haçlı ruhu.

Yok ki onun ruhu muhu

Hak ediyor elbet yuhu

Baş belası Trump çıktı.

*

Bela oldu tüm dünyaya

Sanki kendi ilah güya

Ne edep var nede haya

Baş belası Trump çıktı

*

Dinimizin tam düşmanı.

Ne Türk tanır, ne Almanı

Yalnız dolar din, imanı

Baş belası Trump çıktı

*

Tam bir deli, kural bilmez

Zannediyor ki hiç ölmez

Ne desende yola gelmez

Baş belası Trump çıktı"