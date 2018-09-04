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AK Partili belediye başkanından Trump'a şiir

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir şiir kaleme aldı. Başkan Baran yazdığı şiiri Twitter hesabından, Trump'ı da etiketleyerek, paylaştı.

04 Eylül 2018 Salı 14:13
AK Partili belediye başkanından Trump'a şiir

Şairlik yönüyle de bilinen ve bir şiir kitabı bulunan AK Partili Körfez Belediye Başkanı Baran, ABD Başkanı Trump'ı eleştiren dizeler kaleme aldı.

​Baran'ın ABD Başkanı'nı da etiketleyerek Twitter hesabından paylaştığı 'Baş Belası' şiiri şöyle:

"Herkes bela neymiş baktı

Baş belası Trump çıktı

Canımızı biri sıktı

Baş belası Trump çıktı.

*

Allah versin belasını

Aratmıyor atasını

Gör kefere babasını

Baş belası Trump çıktı

*

Kafasında haçlı ruhu.

Yok ki onun ruhu muhu

Hak ediyor elbet yuhu

Baş belası Trump çıktı.

*

Bela oldu tüm dünyaya

Sanki kendi ilah güya

Ne edep var nede haya

Baş belası Trump çıktı

*

Dinimizin tam düşmanı.

Ne Türk tanır, ne Almanı

Yalnız dolar din, imanı

Baş belası Trump çıktı

*

Tam bir deli, kural bilmez

Zannediyor ki hiç ölmez

Ne desende yola gelmez

Baş belası Trump çıktı"

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:13
  1. kocaeli körfez ilçesi
  2. Kocaeli Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran
  3. AK Parti

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