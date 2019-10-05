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AK Partili belediye başkanından, Mehmet Metiner’e tepki

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in, “Kayseri Türkiye'nin Pensilvanya'sıdır” sözüne tepki gösterdi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:19
AK Partili belediye başkanından, Mehmet Metiner’e tepki

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, katıldığı bir yerel TV kanalında Kayseri’deki FETÖ mücadelesine dikkat çekmek için söylediği, “Kayseri Türkiye'nin Pensilvanya'sıdır” sözlerine, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tepki gösterdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Büyükkılıç, “Kayseri Pensilvanya'nın başkentidir” şeklindeki ifadelerin sorulması üzerine bu tür açıklamalarla Kayseri'ye zarar vermenin kimsenin hakkı da haddi de olmadığını savunarak, “Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi. Ay Yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, tarihine, kültürüne bağlı insanların olduğu Anadolu'nun güzide şehri. Bu tür açıklamaları ciddiye de almayız, üzerimize de almayız. Dışarıdan gelip ahkam keserek bu şehri sıkıntıya sokacak sözleri sarf etmeye hiç kimsenin hakkı da yok, haddi de değil. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi FETÖ terör örgütü Kayseri'mizin hayırseverliğini, iyi niyetini istismar etmek suretiyle bazı çalışmalarda bulunmuş olabilir. Devletimizin gücü yamuk ve yanlış olanları temizlemeye ve onları yargıya teslim etmeye yeter. Nitekim öyle olmuştur. Yanlış yapanlarla ilgili her türlü uygulamalar yapılmıştır. Hal böyle iken Kayseri'nin ticaretini, sanayisini ve burada yatırım yapanların yatırımını gölgeleyecek açıklamalar yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu tür açıklamalara pirim vermek de kimseye bir şey kazandırmaz. Hep beraber bu şehrimize sahip çıkacağız. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin, insanımızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sevdalısıyız” dedi.

Metiner ne demişti?

Kayseri’de yayın yapan Kent Türk Televizyonu’nda canlı yayına katılan Mehmet Metiner, FETÖ ile mücadele verilmeye devam edildiğini belirterek, “Açık söylüyorum Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır. Amerika’da Pensilvanya Türkiye için ne ifade ediyorsa işte Kayseri’de bu manada Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır. O nedenle burada verilen mücadele çok önemlidir.” demişti.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:19
  1. AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner
  2. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

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