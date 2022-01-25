AK Partili Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nu böyle tiye aldı!
Ekrem İmamoğlu'nun kendisini 'Kar aniden bastırdı' şeklindeki savunmasına gönderme yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar bir anda bastırdı. Her yer karla kaplı, yollar hariç" ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Kar aniden bastırdı" diyerek CHP'li İBB'nin beceriksizliğine bahane bulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan gönderme yaptı.
İstanbul, dün akşam aniden bastıran karla adeta kabusu yaşadı. Ana arterler durdu. Çevreyolunda mahsur kalan vatandaşlar saatlerce bekledi. Bazıları da uzun süren yürüyüşün ardından evlerine varabildi.
İmamoğlu kendini savundu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle yoğun eleştiri alırken "Kar aniden bastırdı" mazereti de gündem oldu.
"Kar bir anda bastırdı"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan İmamoğlu'na gönderme yaptı. Beyaza bürünen Bursa'dan çekilmiş görüntülerini paylaşan Aktaş, "Kar bir anda bastırdı. Her yer karla kaplı, yollar hariç" ifadelerini kullandı.