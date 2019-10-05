0553 313 94 23

AK Partili belediye Ahmet Şimşirgil'in söyleşisini gerekçesiz iptal etti! "Milletvekili talimat verdi" iddiası

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in pazar günü Tokat'ta yapacağı imza günü iptal edildi. Şimşirgil, AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in talimat verdiğini söyledi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:08

Tokat'taki kitap fuarına katılacak, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in pazar günü yapacağı imza günü iptal edildi. Ünlü yazarın fuara davetli olduğu günler öncesinde afişlerde yer alırken, son anda gelen iptal kararı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bir süredir Şimşirgil'in imza gününe, AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in katılmasını istemediği söylentilerinin, programın iptal edilişiyle doğru olduğu ortaya çıktı.

Sebep İstanbul sözleşmesi mi?

TİMAŞ Yayınevinin standında 'Hoca' ile buluşmak isteyenler, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in gelemeyeceğini duyunca şoke oldu. Hem TİMAŞ yetkilileri hem de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, imza günü programının AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in girişimleri sonucu iptal edildiğini doğruladı.

"Hoca beni arasın özür dilesin"

Araya giren bir yöneticiye "Hoca beni arasın özür dilesin" dediği belirtilen Özlem Zengin'in, Ahmet Şimşirgil'in Türkiye Gazetesindeki 'Cuma Divanı' köşesinde çıkan 27 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Sözleşmesi aleyhindeki yazısının bu vetoda etkili olduğu düşünülüyor.

Tokat'ın 16. Yüzyıl tarihi hakkında doktora tezi de bulunan Ahmet Şimşirgil'in imza programının iptal edilmesi kitapseverler tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.

Sosyal medyada sert tepki

Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan vekil Zengin, Prof. Dr. Şimşirgil için 'bir kişi' ifadesini kullandı. Milletvekilinin bu saygısız üslubu sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşımlardan birkaçı şöyle:

"*'Kişi' diye hitap ettiğiniz ilim adamı ve vatanseverdir. Böyle hareketler başkalarına prim yaptırıyor. Bölmeyin daha da bizleri.

*Hoca ile hiç karşılaşmadığınız çok belli... Tanımış olsaydınız böyle bir üslup kullanmazdınız. Önemli olan vekil olmak değil adaletli olmaktır.

*Kendisi, istifade ettiğimiz dindar bir hocamızdır. Öyle herhangi birinden bahseder gibi ifadeler kullanmayın. Size hiç yakışmıyor.

*Gerçekten hocayla yüz yüze gelmemeniz ve muhatap olma şansını yakalayamamış olmanız sizin için büyük bir eksiklik".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 19:08
  1. İstanbul
  2. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
  3. AK Parti Milletvekili Özlem Zengin
  4. Tokat Belediyesi

YORUM YAZ

  • ilyas belendirilyas belendir55 dk önce
    Istanbul sözleşmesi lobisi ile aleytarları arasında ciddi bir mucadele var enerjimiz heba oluyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nusaybin'de hain saldırı!
  1. Nusaybin'de hain saldırı!
  2. HDP ve PKK'dan Diyarbakır'daki anne ve..
  3. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı..
  4. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
  5. İran resmen duyurdu: Mutlaka..
  6. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
  7. Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!
  8. Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den..
  9. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk..
  10. AK Partili belediye Ahmet Şimşirgil'in..
  11. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
  12. Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
  13. 14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi
  14. Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye..
  15. Son dakika deprem! Korkutan bir deprem..
  16. Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk..
  17. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat..
  18. Muhalifler ilk kez tek çatı altında..
  19. Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü..
  20. AFAD açıkladı: 4.3'lük bir deprem..
Memura ek zam! İşte oranlar
Memura ek zam! İşte oranlar
Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
NATO askerleri Rus savaş uçağını nişan aldı
NATO askerleri Rus savaş uçağını nişan aldı
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi