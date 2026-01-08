  • İSTANBUL
AK Partili Baykoç'tan Yavaş'a sert su tepkisi
AK Partili Baykoç'tan Yavaş'a sert su tepkisi

AK Partili Baykoç'tan Yavaş'a sert su tepkisi

Ankara’da günlerdir yaşanan su kesintileri tartışması büyürken, AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç’tan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sert tepki geldi. Baykoç, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) yaptığı açıklamanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, ABB’nin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada su krizinin sorumluluğunu DSİ’ye yükleyerek, ASKİ’nin kendi başına yeni su kaynağı bulma ve Ankara’ya getirme yetkisinin olmadığını iddia etmişti. ABB açıklamasında, yeni su kaynaklarının bulunması ve tahsis edilmesinin yasal olarak DSİ’nin sorumluluğu olduğu savunulmuştu.

Bu açıklamaya bugün DSİ’den yazılı bir yanıt geldi. DSİ açıklamasında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na dikkat çekilerek, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar tüm sürecin büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Açıklamada, depo ve içme suyu şebekelerinin yapılması ile kayıp-kaçakların azaltılmasının da yalnızca belediyelerin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

DSİ’nin bu açıklamasının ardından açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, ABB yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Baykoç, şu ifadeleri kullandı:

‘’“ALLAH’ın Suyundan Para mı Alınır” ile başlayan “yalan rüzgarı”, parayla dahi şehrine su veremeyen “sorumsuzluğun duvarına çarptı.”
DSİ tarafından yapılan açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sn. Başkan için tam bir “utanç vesikası”
Saygıdeğer hemşehrilerim, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentimize en temel hakkımız olan suyu dahi sağlayamadığı gibi şehrimizi 40 yıl geriye sürüklediği hepimizin malumu.
Sorunun çözümünü çalışmakta, proje üretmekte aramaktansa, yapay zekada arayan bir anlayışla Başkentimizin kaderini baş başa bırakamayız.
Ankara’yı da İzmirleştirmelerine müsaade etmeyeceğiz.’’

 

Abdullah Biri

Yazık adam sırf oturuyor, Hala devlete hizmetin millete hizmetten gectiğinin idrakine varamamış haram bu aldıkları aylıklar. Fakat ankara halkı hiç ses etmiyor. Mustehab bu ankarada yaşayan t0m halka ve siyasetcilere. Konya tedbir almış göksudan hat döşemiş Ankara mansur yavaş sırf koltukta oturup makam arabasına binip gayrımenkul satmış. Yardımlarındakime verildiği mechul. Belediyryardım kartlarıda incelenmeli. Güvenkalmadı artık bu chp ye herişleri hükümete muhalif olmayı muhalefet sanan zavallılar. Mahşeri bile unutmuşlar.
