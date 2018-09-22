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AK Partili başkana saldırı olayında yeni gelişme

AK Partili Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıya 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:04
AK Partili başkana saldırı olayında yeni gelişme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca yönelik saldırıya ilişkin yakalanan 11 kişi tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip oradan ayrıldığı sırada Ayhan'ın aracına silahlı saldırıda bulunan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Güneren Mahalle Muhtarı Halit A'nın da bulunduğu 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

11 ZANLI TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

19 Eylül Çarşamba günü, Ayhan ile beraberindekiler, belediyenin yaptığı çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracının önünü bir grup araçlarla kesen ve araçlardan inen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırmıştı. Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırılarak zarar görmesi önlenmişti.

Olayın ardından 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:04
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Abdülhakim Ayhan
  4. ak parti

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