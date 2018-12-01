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AK Partili Başkan gözyaşlarıyla istifa etti

Kırklareli Babaeski'de, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gencal, gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini ama hala partisinin bir neferi olduğunu açıkladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
AK Partili Başkan gözyaşlarıyla istifa etti

Kırklareli'nin AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Ali Gencal, parti binasında düzenlediği toplantıda; İlçe Kadın Kolları Başkanı Melis Sezer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Göksel ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde 2002 yılından beri görevlerde bulunduğunu belirten Gencal, ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. İlçe başkanlığından istifasını açıklarken, gözyaşı döken Ali Gencal, şunları söyledi:

"Erdoğan'a kanımın son damlasını vermeye hazırım"

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile vatan sevgisi ile Kur'an sevgisi ile arkadaşlarımızın sevgisi ile bayanlarımızın, Kadın Kolları'mızın, Gençlik Kolları'mızın sevgisi ile hep mücadele ettim. Neden? Çünkü burayı iyi bir ellere teslim edelim, diye baktım. Ben AK Parti'nin bir neferiyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan durduğu kadar kanımın son damlasını da vermeye hazırım. Başka da tanımıyorum ben kimseyi, tanımak da istemiyorum. Hiçbir zaman da ben bu partide hiç kimse ile oynamadım; suratına başka, arkasından başka konuşmadım. Arkadaşlarımız çok iyi bilir, hiç kimsenin yüzüne başka söyleyip de arkasından 'Sen benim canımsın' falan diye başka filmler çevirmedim, çevirmem de. Partimin askeriyim, her zaman da AK Parti'liyim. Bu dakika itibarıyla istifa ediyorum ilçe başkanlığından. Hakkınızı helal edin, değerli arkadaşlar."

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
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  4. AK Parti İlçe Başkanı Ali Gencal
  5. Ali Gencal

YORUM YAZ

  • hayrihayri22 dk önce
    Bunların işi gücü ağlamak.Madem o kadar çok seviyorsun neden istifa ediyorsun.Görevine devam et.Hepsinin gözü,Bülent ARINÇ"tan boşalan Ağlamaktan sorumlu Devlet Bakanlığırda.
  • Mehmet METİN(M.M)Mehmet METİN(M.M)34 dk önce
    Kimistifaetdemişkibubeyefendiyeaglamış Merak ettim
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